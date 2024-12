Diese zwei neuen BTN-Charaktere wirbeln die Serie bald auf

Die beliebte Realitysoap Berlin - Tag & Nacht überrascht ihre treuen Fans pünktlich zum Jahresende mit zwei spannenden Neuzugängen. Theres Eglinski und Alexander Neumann werden in der RTLZWEI-Serie laut einer Pressemitteilung der Agentur Magic Connection als Ehepaar Lars und Anna Wagner zu sehen sein – und bringen damit nicht nur frischen Wind, sondern auch jede Menge Drama mit. Besonders bemerkenswert: Während der Cast größtenteils aus Laiendarstellern besteht, bringt Alexander als ausgebildeter Schauspieler professionelle Erfahrung mit.

Alexander schlüpft seit dem 9. Dezember in die Rolle von Lars Wagner, einem Polizeihauptkommissar, der vor allem in Verbindung mit BTN-Polizistin Karla steht. Bekannt aus Formaten wie "K11 - Kommissare im Einsatz" und "Bavaria Vice", verspricht Alexander, dass seine Figur für einige unerwartete Wendungen sorgen wird. Theres, die ab dem 19. Dezember die Rolle der Anna Wagner verkörpert, bringt ebenfalls reichlich Erfahrung mit. Die 36-Jährige, die in Produktionen wie "Blutige Anfänger" und "Die Jägerin – Nach eigenem Gesetz" zu sehen war, beschreibt Anna als eine Figur mit vielschichtigen Herausforderungen und emotionalen Tiefen. Fans dürfen sich also auf fesselnde Geschichten freuen!

Neben den beiden interessanten Newcomern hat die BTN-Community dieses Jahr noch einen weiteren Grund zur Freude: Die Serie feiert ihr 13-jähriges Bestehen! Zum Jubiläum teilten einige Darsteller im Gespräch mit Promiflash ihre emotionalsten Erinnerungen. Marcel Maurice Neue (35), der seit Jahren als Krätze Kultstatus genießt, schwärmte: "Ich bin happy, ein Teil von BTN zu sein, weil ich hier erwachsen werden durfte." Auch Katrin Hamann (36), die die Rolle der Peggy spielt, erinnert sich gern an den Anfang zurück: "Einer der emotionalsten Momente für mich war tatsächlich die erste Fernsehausstrahlung. Ich weiß noch genau, wie aufgeregt ich war."

Anzeige Anzeige

RTL II Der Cast von "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige Anzeige

Magic Connection Marcel Maurice Neue und Alexander Freund, BTN-Darsteller

Anzeige Anzeige

Anzeige