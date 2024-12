Film-Comeback von Brad Pitt und Angelina ist ausgeschlossen

Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) erhielten kürzlich ein verlockendes Angebot: Den zwei Schauspielern wurden rund 57 Millionen Euro geboten, um wieder gemeinsam an einem Film zu arbeiten. Wie Daily Mail berichtet, können sich Fans jedoch abschminken, das einstige Paar jemals wieder zusammen auf einer Kinoleinwand zu sehen. "Alles Geld der Welt würde Brad nicht dazu bringen, jemals wieder in einem Film mit Angelina mitzuwirken", betont ein Insider und ergänzt: "Es würde definitiv das öffentliche Interesse wecken, aber es ist nichts, was er jemals in Betracht ziehen würde."

Die Abneigung des 60-Jährigen hat auch einen ganz bestimmten Grund: Er und der "Maleficent"-Star gingen nicht im Guten auseinander und bekamen sich wegen diverser Rechtsstreitigkeiten in die Haare. "Sie sind derzeit erbitterte Feinde, also würde sich Brad auf keinen Fall dazu herablassen, sich für einen Geldbetrag mit Angie auf der Leinwand zu vereinen", erklärt die Quelle. Darüber hinaus habe Angelina ihrem Ex-Mann "viel Herzschmerz bereitet". "Er will nicht einmal, dass sein engster Kreis über sie spricht", schließt der Informant ab.

Dabei fing die Liebesgeschichte der beiden Hollywoodstars an einem Filmset an: Sie lernten sich 2005 bei den Dreharbeiten von "Mr. und Mrs. Smith" kennen, woraufhin der "Fight Club"-Darsteller seine Ehe mit Jennifer Aniston (55) beendete. In dem neuen Streifen, für den die beiden vor nicht allzu langer Zeit angefragt wurden, sollte Brad die Rolle des Hotelbesitzers Emmanuel Martinez übernehmen, während die 49-Jährige dessen verführerische Muse Emma Digard verkörpern sollte. Laut The Post hätten sie darin "intensive Liebesszenen" spielen müssen – daraus wird jetzt jedoch nichts.

Getty Images Brad Pitt im September 2024

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie mit Produzent Arnon Milchan bei der Premiere von "Mr. & Mrs. Smith"

