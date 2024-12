Katy Perry veranstaltet Weihnachtskonzert für ihre Nachbarn

Katy Perry (40) und ihr Mann Orlando Bloom (47) haben es sich zur Aufgabe gemacht, in ihrer Nachbarschaft die Feiertage passend einzustimmen. Wie die Sängerin jetzt verrät, sorgen sie und ihr Liebster im kalifornischen Montecito mit ihrer jahrelangen Tradition für die passende Feiertagsstimmung. Dem Bericht von Daily Mail zufolge veranstaltet sie nämlich alle Jahre wieder eine Art kostenloses Weihnachtskonzert für all ihre Nachbarn. Sie erklärt: "Wir werden zu Hause in Amerika sein und etwas tun, was wir jedes Jahr tun. [...] Wir klopfen an die Türen der Leute und singen ein paar Weihnachtslieder."

Die Musikerin plaudert direkt noch einige spannende Details zum typischen Ablauf ihrer süßen Tradition aus. Sie beschreibt: "Wir mieten einen Wagen, verkleiden uns, und es gibt Lichter auf dem Wagen. Wir fahren zu all unseren Nachbarn in meiner Heimatstadt und sehen uns all ihre Weihnachtslichter an." Die "Teenage Dream"-Interpretin enthüllt außerdem, dass die beiden sich gerne heißen Kakao machen und sich Katy zu diesem Anlass liebend gerne in ihr Grinch-Kostüm schmeißt.

Zu der gehobenen Nachbarschaft der beiden Stars gehören auch Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43). Die Sussexes leben seit mehr als vier Jahren in Montecito und sind enge Freunde des Paares. All die Nachbarn, die sich nicht zum inneren Kreis der ausgewanderten Royals zählen, bekommen diese auch nur selten zu Gesicht. Laut dem Bericht von The Telegraph meinte Richard Mineards, ein Kolumnist aus ihrer Nachbarschaft, dass manche Anwohner enttäuscht über die seltenen Sichtungen der berühmten Eheleute seien: "Die Gemeinde wartet auf sie. [...] Sie knirschen mit den Zähnen."

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

