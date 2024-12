Königin Camillas Ratschlag an Kate für eine glückliche Ehe

Königin Camilla (77) soll Prinzessin Kate (42) einst Ratschläge gegeben haben, wie man eine glückliche Ehe innerhalb der königlichen Familie führt, so ein Insider gegenüber OK! Magazine. Es scheint, als hätte Camilla stets die richtigen Worte parat – so soll sie schon direkt bei ihrem ersten Treffen mit König Charles (76) mit einem unvergesslichen Spruch Eindruck gemacht haben: "Meine Urgroßmutter war die Geliebte deines Ururgroßvaters. Ich denke, wir haben etwas gemeinsam." Ob dieser Witz der Grund für Charles' Interesse war, bleibt ein Geheimnis. Doch es scheint, als hätte Camilla mehr als nur einen geschickten Spruch auf Lager gehabt – denn sie soll Kate auch anvertraut haben, wie man sich in das Leben eines vielbeschäftigten Prinzen einfügt.

"Camilla hatte Kate anvertraut, dass das Geheimnis, die Beziehung zu einem vielbeschäftigten Prinzen aufrechtzuerhalten, darin besteht, sich an seinen Zeitplan zu halten – im Grunde genommen dein ganzes Leben um sein Leben zu gestalten", verriet Insider Richard Eden. Laut ihm habe Kate diesen Rat beherzigt und so dafür gesorgt, William (42) zu dem glücklichen Prinzen zu machen, der er heute ist. Während Kate sich also auf die Tipps von Camilla verlassen konnte, soll William laut dem Royal-Experten weise Ratschläge von seinem Vater erhalten haben.

Die Beziehung zwischen Camilla und William stand anfangs unter keinem guten Stern. Nachdem Camilla nach dem Tod von Williams Mutter, Prinzessin Diana (✝36), wieder Teil von Charles' Leben geworden war, traf sie 1998 erstmals auf William. Trotz der Anfangsspannungen entwickelten sie im Laufe der Zeit eine engere Beziehung.

Getty Images Königin Camilla und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Dezember 2024

