Selena Gomez verteidigt ihren Akzent in Film "Emilia Pérez"

Selena Gomez (32) steht derzeit im Fokus der medialen Aufmerksamkeit. Der Grund: Ihre spanische Aussprache im neuen Netflix-Musicaldrama "Emilia Pérez" wurde vom mexikanischen Schauspieler Eugenio Derbez kritisiert. In einem Kommentar auf TikTok erklärte Selena: "Ich verstehe, was du meinst. Es tut mir leid. Ich habe das Beste aus der mir zur Verfügung stehenden Zeit gemacht." Sie fügte hinzu: "Das ändert nichts daran, wie viel Arbeit und Herz ich in diesen Film gesteckt habe"

Das spanischsprachige Musicaldrama handelt von einer transsexuellen Frau, die ihr früheres Leben als Kartellboss hinter sich lassen möchte. Selena spielt im Film die Rolle der Jessi – die Ehefrau der Protagonistin. Eugenio hatte im Podcast "Hablando de Cine" Kritik an ihrer spanischen Aussprache geäußert. Er sagte: "Selena ist unentschuldbar. Ich habe den Film zusammen mit anderen Leuten gesehen, und jedes Mal, wenn sie eine Szene hatte, haben wir uns angeschaut und uns gefragt: 'Wow, was ist das?'" Die Moderatorin des Podcasts, Gaby Meza, stimmte ihm zu, Spanisch sei weder Selenas Mutter- noch Zweitsprache, was eine authentische Darstellung schwierig mache. "Ich habe das Gefühl, dass sie nicht weiß, was sie sagt. Wenn sie nicht weiß, was sie sagt, kann sie ihrem Schauspiel keine Tiefe geben", ergänzte die Moderatorin. Trotz der Kritik lobten beide das schauspielerische Talent der 32-Jährigen und verwiesen auf ihre Nominierung für den Emmy für ihre Rolle in der Serie Only Murders in the Building.

Selena, deren Vater mexikanischer Abstammung ist, wuchs nicht mit Spanisch als Muttersprache auf. Vor den Dreharbeiten zu "Emilia Pérez" hatte sie allerdings intensiv Spanischunterricht genommen, um ihrer Rolle und ihren kulturellen Wurzeln gerecht zu werden. Gegenüber NPR erklärte sie: "Ich habe mit sieben meinen ersten Job bekommen, und die meisten meiner Jobs waren auf Englisch, und ich habe einfach [mein Spanisch] verloren." Sie betonte, dass es vielen mexikanisch-amerikanischen Menschen ähnlich ergehe. "Ich wünschte, ich wüsste mehr, aber deshalb versuche ich, meine Kultur so gut wie möglich zu ehren – von der Veröffentlichung eines Albums auf Spanisch bis hin zu diesem Film", sagte sie. Selena plane, auch in Zukunft weitere Projekte in spanischer Sprache zu verfolgen.

Getty Images Eugenio Derbez, Schauspieler, 2024

Getty Images Selena Gomez beim BFI London Film Festival 2024

