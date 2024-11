Selena Gomez rockt mit Zoe Saldana und Karla Sofía Cover

Ein Power-Trio! Auf dem neuesten Cover der Elle strahlt Selena Gomez (32) mit ihren Co-Stars Zoe Saldaña (46) und Karla Sofía Gascón. Die Schauspielerinnen arbeiteten zusammen an dem Film "Emilia Pérez" und durften nun zu dritt das Titelblatt der "Women in Hollywood"-Edition zieren. Dabei tragen die drei ihre Haare offen und leicht gewellt und schauen mit einem neutralen Make-up ernst in die Kamera. Selena wurde in eine Bluse und Jacke von McQueen gekleidet, während Zoe und Karla beide Stücke von Ralph Lauren zur Schau stellen. Auf dem Cover zeigen sich die Stars miteinander verbunden, indem sie jeweils mit einer Hand das Gesicht einer ihrer Kolleginnen berühren.

Von dieser sichtbaren Verbindung zwischen den Dreien schwärmte Selena auch in ihrem Interview gegenüber dem Magazin. Für sie war ihre Rolle in "Emilia Pérez" eine große Herausforderung, da sie zum ersten Mal auf Spanisch schauspielerte. Doch mit der Unterstützung ihrer Kolleginnen am Set wagte die 32-Jährige den großen Schritt. "Unsere Schwesternschaft hat uns sehr geholfen. Sie hilft mir persönlich immer noch. Ich bin froh, dass ich nicht alleine einen Haufen beängstigender Dinge tun musste", betonte sie.

"Emilia Pérez" ist eine spanischsprachige Musical-Komödie, in der Zoe eine mexikanische Anwältin spielt, die einem berüchtigten Kartellboss dabei helfen soll, durch eine Geschlechtsumwandlung der kriminellen Vergangenheit zu entfliehen und sich den lang ersehnten Wunsch eines Lebens als Frau zu erfüllen. Die Figur wird von Karla verkörpert, die nach einer langen Karriere im mexikanischen Fernsehen ihre erste Rolle nach ihrem Coming-out als Transfrau spielt. Im Film verkörpert Selena Gomez ihre Ehefrau. "Emilia Pérez" feierte seine Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes und erntete großen Beifall. Selena, Zoe, Karla und ihr Co-Star Adriana Paz wurden gemeinsam als beste Schauspielerinnen ausgezeichnet.

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin und Sängerin

Getty Images Zoe Saldana, Adriana Paz, Selena Gomez und Karla Sofía Gascón im September 2024

