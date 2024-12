Wünschen sich Akka und Lisa Marie Straube ein weiteres Kind?

Lisa Marie Straube (23) und Furkan Akkaya (23) schweben derzeit im Babyglück. Erst vor wenigen Wochen konnten die Temptation Island-Kandidaten ihren Sohn Emilio auf der Welt willkommen heißen. Ist damit die Familienplanung des Ehepaars abgeschlossen? Gegenüber Promiflash plauderten die frisch gebackenen Eltern vor wenigen Tagen aus dem Nähkästchen. "Irgendwann in fünf bis sechs Jahren" könnten sie sich ein Geschwisterchen vorstellen, betonte Furkan. Derzeit liege ihr Fokus aber auf ihrem kleinen Sohn Emilio, den sie nun erst einmal aufwachsen sehen wollen.

Lisa sieht das ganz genauso wie ihr Ehemann. "[Wir wollen] das erste Kind einfach so richtig genießen, miterleben und ihm die Aufmerksamkeit geben", berichtete die 23-Jährige. Doch auch sie schließt weiteren Nachwuchs in Zukunft nicht aus. "Wenn wir Ende 20 sind, kann man noch mal überlegen, ob man dann noch ein Kind kriegt", merkte die Influencerin an. Mit der Geburt von Emilio sei für die beiden bereits ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. "Wir wollten unbedingt jung Eltern werden, das war schon immer unser Traum, also auch unabhängig voneinander", schwärmt Lisa im Gespräch mit Promiflash.

Lisa und Furkan schweben derzeit nicht nur im Babyglück. Auch in ihrer Beziehung läuft es ganz fantastisch. Im September dieses Jahres gaben sie sich das Jawort und bewiesen bei Temptation Island V.I.P., wie stabil ihre Partnerschaft wirklich ist. Lisa erklärte gegenüber Promiflash: "Wir sind halt einfach auch beste Freunde. Also es ist nicht so, dass wir uns nur als Partner sehen." Diese tiefe Verbindung sei ihr Geheimnis für eine glückliche Beziehung. Furkan stimmte dem zu und betonte, dass über alles offen zu sprechen essentiell für ihr gemeinsames Glück sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Furkan Akkaya im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Kimberly Schäfer Lisa Marie Straube und Furkan Akkaya, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2024

Anzeige Anzeige