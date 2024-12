Aleks Petrovic und Vanessa zeigen ihr Apartment in Dubai

Aleksandar Petrovic (33) und Vanessa Nwattu sind nach Dubai ausgewandert. Ihre Fans lassen die Realitystars an ihrem neuen Kapitel in der Wüstenstadt teilhaben. Auf Instagram teilt das verlobte Paar nun erste Einblicke in ihre Traumwohnung. "Es handelt sich um eine Gated Community mit Villen und Apartments. [...] Tatsächlich ist das die erste Wohnung, die wir uns auch angeschaut haben und es war schon Liebe auf den ersten Blick", erklärte die einstige Temptation Island V.I.P.-Verführerin in dem Video. Insgesamt haben sich die beiden ganze 16 Wohnungen angeschaut.

Die Wohnung besteht aus vier Zimmern und vier Bädern auf 130 Quadratmetern. "Der komplette Wohnkomplex ist tatsächlich auch ein Neubau, das heißt, wir sind hier auch die ersten Mieter in der Wohnung", ergänzte Vanessa. Der 33-Jährige ist vor allem von der Nachbarschaft hin und weg. "Nachts sieht der Ausblick einfach wunderschön aus, mit den Palmen, mit der Lagune und mit diesen blauen Beleuchtungen", schwärmte Aleks.

Aleks und Vanessa sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar. Seit November sind die beiden verlobt. Mit der Hochzeitsplanung wollen sie sich allerdings noch Zeit lassen, wie sie im Netz verrieten. "Wir haben uns noch nicht mal ein klitzekleines bisschen mit dem Thema Hochzeit beschäftigt. Ich finde, man sollte sich da wirklich mit Vorfreude dransetzen und nicht zwischen Tür und Angel [planen]", gestand die 24-Jährige.

Panama Pictures / ActionPress Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei den Reality Awards 2024

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Realitystars

