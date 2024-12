Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu wandern nach Dubai aus

Endlich hat die Geheimhaltung ein Ende: Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic (33) machen Nägel mit Köpfen und kehren dafür Deutschland den Rücken. "Wie ihr wisst, haben wir uns schon seit Längerem in Deutschland nicht mehr wohlgefühlt und mehr Zeit im Ausland als im Inland verbracht. Lange war der Gedanke einer Auswanderung präsent, doch in die Umsetzung kamen wir tatsächlich erst vor wenigen Wochen", verrät die einstige Temptation Island V.I.P.-Verführerin und ergänzt voller Vorfreude: "Wir haben uns die letzten Jahre immer wieder aufs Neue in Dubai verliebt und freuen uns, ab sofort unser Leben hier beschreiten zu dürfen." In der Wüstenstadt haben sie ihre persönliche Traumwohnung gefunden – genauere Details behält das Paar aktuell aber noch für sich.

Erst am Wochenende traf Promiflash bei den allerersten Reality Awards in Köln auf die beiden – mit der Verkündung ihrer Auswanderung macht es nun auch Sinn, weshalb sie so ein Geheimnis aus ihrer Weihnachtsplanung gemacht haben. "Irgendwo, wo es warm ist, auf jeden Fall. Das können wir soweit sagen", druckste Aleks im Interview herum. Seine Verlobte fügte hinzu: "Mal etwas anders als sonst." Nun steht fest, dass sie das Fest der Liebe in diesem Jahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbringen werden.

Vanessa und Aleks lernten sich 2022 bei "Temptation Island V.I.P." kennen. Auf der Insel der Versuchung wollte der Influencer eigentlich seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou (32) seine Treue beweisen. Die Show verließ er am Ende jedoch mit der Verführerin. In diesem Jahr ging es für die beiden ohnehin schon Schlag auf Schlag: Im vergangenen Monat gaben sie überraschend ihre Verlobung bekannt. Mit den Hochzeitsplänen wollen sie sich laut eigenen Aussagen allerdings noch Zeit lassen.

