Das steckt hinter dem Erfolg der YouTuberin Julia Beautx

Julia Beautx (25) startete 2014 ihre Karriere als YouTuberin. Auf ihrem Kanal widmete sie sich zu Beginn den Themen Beauty und Lifestyle. Damals wusste sie noch nicht, was sie in der Zukunft erwarten würde. Mittlerweile ist Julia unter anderem als Schauspielerin und Sängerin erfolgreich. 2023 schwang sie sogar gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke (36) bei Let's Dance das Tanzbein. Aber wie kam es zu Julias großem Erfolg?

Mit nur 14 Jahren lud die damalige Schülerin ihr erstes Video auf YouTube hoch. Mit ihrem "50 Facts About Me"-Video stellte sich die YouTuberin erstmals im Internet vor. Bereits zwei Jahre später knackte sie die eine Million Follower. In diesem Jahr gründete die Influencerin auch ihre eigene Marke "BEAUTXful", die ihre Fans in der Drogerie kaufen konnten. 2019 begann ihre Musik-Karriere. Sie brachte ihre Singles "Komm wieder" und "Immer du" heraus. Bei den "Nickelodeon Kids' Choice Awards 2019" gewann sie den Preis in der Kategorie "Lieblings-Social-Star". Ein Jahr später moderierte sie selbst die Veranstaltung.

Julia Willecke startete 2022 gemeinsam mit ihrem YouTube-Kollegen Joey's Jungle (29) den Podcast "Die Nervigen". Das Allround-Talent ergatterte ein Jahr später die Rolle der Vivian in der ZDF-Serie "Gestern waren wir noch Kinder", deren Leben sich nach dem Mord an ihrer Mutter schlagartig änderte. Im Herbst dieses Jahres stellte sie sich der Survival-Show 7 vs. Wild. Im Dezember kehrt sie zurück aufs Tanzparkett und wird an der "Let's Dance"-Weihnachtsshow teilnehmen.

RTL Julia Beautx, "Let's Dance"-Kandidatin 2023

Getty Images Zsolt Sándor Cseke und Julia Beautx im "Let's Dance"-Finale

