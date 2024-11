"Bauer sucht Frau"-Heino küsst Markus romantisch am Strand

In Niedersachsen wird es in Folge neun von Bauer sucht Frau romantisch. Heinos Hof liegt direkt an der Nordsee – und diese Lage nutzen Markus und der Landwirt für einen gemütlichen Strandspaziergang mit den Hunden. Heino möchte auf dem Ausflug mal nachhorchen, wie es in der Gefühlswelt seines Hofgastes aussieht. Nach drei gemeinsamen Tagen scheint Markus schon einen ganz guten Eindruck vom Leben mit dem Nordlicht bekommen zu haben. "Mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin gerne bei dir", gesteht er. Der 50-Jährige freut sich sehr darüber – und gibt Markus einen romantischen Kuss.

Nach der ausgetauschten Zärtlichkeit strahlen die zwei Männer über beide Ohren. "Heino und ich ergänzen uns einfach total gut. Das hatte ich bis jetzt auch noch nicht bei einem anderen Menschen, dass das so harmoniert", betont Markus und fügt hinzu: "Und der Kuss am Strand war auch superschön." Dem Vollzeitlandwirt scheint es genauso zu gehen. "Auch wenn man meint, dass man kein Teenager mehr ist, manchmal fühlt man sich noch so. Aber das ist ein sehr schönes Gefühl", schmunzelt er und schwärmt noch weiter: "Der Kuss war richtig toll. Ich merke, da kribbelt was zwischen uns."

Der Kuss am Strand war nicht das erste Mal, dass Markus und Heino sich nähergekommen sind. Als Emu Rüdibert vergangene Folge aus seinem Gehege ausbüxte, unterstützte der Nordrhein-Westfale tatkräftig beim Einfangen des Vogels – und beeindruckte mit seinem Einsatz. "Markus hat instinktiv genau das gemacht, was ich ihm vorher erklärt habe. [...] Ich fand, das hat er sehr gut gemacht", schwärmte Heino und belohnte seinen Helfer spontan mit einem Kuss.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

RTL Milchbauer Heino und Markus, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2024

RTL Markus und Milchbauer Heino in Folge neun von "Bauer sucht Frau"

