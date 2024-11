Maite Kelly trennt sich einvernehmlich von ihrem Manager

Mehr als sieben Jahre begleitete der Ex-Manager von Maite Kelly (44) sie an ihrer Seite, doch jetzt kam die Trennung. Gegenüber schlager.de verrät ein Insider, dass die Sängerin nicht weiter mit Roberto Monden zusammenarbeiten wird. Die Entscheidung fiel allerdings nicht aus einem Streit heraus. Laut dem Insider sei es in der Branche üblich, dass sich die beruflichen Wege manchmal trennen. Bis ein neues Management gefunden wird, übernimmt die Mewes Entertainment Group Presseanfragen und den Booking-Bereich.

Auf dem gemeinsamen Weg erlebten sie und Roberto viele Erfolge: Zusammen nahmen sie vor sechs Jahren eine dreifache Goldauszeichnung vom Musiklabel Electrola entgegen. Über das Ereignis postete Maite auf Facebook ein süßes Foto mit den eingerahmten goldenen Platten und ihrem Manager im Arm. "Mein Manager Roberto Monden und ich sind sehr gerührt [...] 'Wir haben uns', das war die Philosophie von uns und der Plattenfirma. Und das, glaube ich, spürt man zwischen jeder Zeile", diese lieben Worte schrieb sie damals unter dem Post.

Der berufliche Solo-Erfolg der Sängerin kam vor allem in den letzten 15 Jahren. Mit ihrem Album "Hello" erreichte sie vor drei Jahren Platz eins der deutschen Charts. Zeitgleich war sie Teil der bekanntesten Castingshow Deutschlands – sie saß in der Jury von DSDS. Und auch das Tanzbein schwang die 44-Jährige erfolgreich: Gemeinsam mit Christian Polanc (46) gewann sie 2011 bei Let's Dance und feierte 2021 ein Tanzcomeback mit einem Auftritt in der Show. Für Unter uns stand sie letztes Jahr zusätzlich noch mit einem Gastauftritt vor der Kamera.

Facebook / MaiteKelly Maite Kelly und Roberto Monden nehmen Auszeichnung an, 2018

Getty Images Maite Kelly und Christian Polanc bei "Let's Dance"

