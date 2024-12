Luca Hännis Tochter bekommt kein Geschenk zu Weihnachten

Luca Hänni (30) und seine Frau Christina (34) freuen sich auf ihr erstes Weihnachtsfest mit ihrer sechs Monate alten Tochter. Der Sänger und seine Familie planen, den 24. Dezember gemütlich zu Hause in Bern zu verbringen und die besinnliche Zeit zu dritt zu genießen. "Die Kleine versteht zwar noch nicht ganz, was Weihnachten bedeutet, aber sie findet Lichter toll und wird den Baum sicher bestaunen", verriet Luca gegenüber 20 Minuten. Geschenke für ihren Spross werden unter der Tanne allerdings keine liegen: "Wir haben schon so viele Sachen bei der Geburt bekommen. An Weihnachten braucht unsere Tochter kein Geschenk."

Am 25. Dezember bekommt die junge Familie Besuch von Christinas Verwandten aus Deutschland, die für ein paar Tage bei ihnen bleiben werden. Zudem feiern der 30-Jährige und seine Frau auch mit seinen Eltern, die getrennt leben. "Bei meinem Papi gibt es traditionell Fondue Chinoise, bei meiner Mami wechseln wir immer ab", erklärte der Schweizer. Den Jahreswechsel geht das Paar dann ganz entspannt an, erklärt der Musiker: "Ich habe einmal Neujahr in Bangkok gefeiert, was schon cool war, aber nicht jedes Jahr sein muss. An Silvester bin ich zu Hause mit der Kleinen."

Abseits der Weihnachtsvorbereitungen bleibt Luca auch in musikalischer Hinsicht aktiv. Gemeinsam mit Chiara Castelli will er ein Weihnachtscover aufnehmen, inspiriert von ihrer jüngster EP "Chiara's Cozy Little Christmas". Diese hat bereits beachtliche Resonanz gefunden, und Luca möchte seinerseits musikalisch nachlegen. "Ich finde es schade, dass ich keinen Weihnachtssong habe, das reizt mich schon", betont der "Love Me Better"-Interpret gegenüber dem Online-Magazin.

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Sänger

Instagram / lucahaenni1 Christina und Luca Hänni, Oktober 2024

