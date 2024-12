Offene Worte: Angelina Jolie fühlt sich einsam und alleine

Angelina Jolie (49) hat karrieretechnisch alles erreicht, was man sich erträumen kann – im Inneren der Schauspielerin sieht es manchmal jedoch sehr trist aus. In einem neuen Interview verrät Angelina, dass sie acht Jahre nach ihrer Trennung von Brad Pitt (60) immer noch damit ringt, ihr eigenes Leben zu führen. Wie The Sun berichtet, enthüllt sie ihre persönlichen Kämpfe, die wohl Parallelen zu ihrer neuen Rolle der Opernsängerin Maria Callas (✝53) aufweisen: "Ich habe meine Kinder, die ich liebe, aber als Erwachsene bin ich oft allein. Ich ertappe mich dabei, wie ich mich mit der Einsamkeit und dem Alleinsein der Sängerin identifiziere."

Die US-Amerikanerin beschreibt überraschend transparent, dass sie noch nicht herausgefunden habe, wie sie ihr Leben völlig auf sich allein gestellt am besten gestalten kann. Dabei versucht sie ein Stück weit eine Erklärung für ihre schwierige Lage zu liefern: "Vielleicht haben viele Künstler das Gefühl, dass wir uns als Person in einem offenen Raum befinden. Wir sind nicht ganz sesshaft. Das lässt uns manchmal auf eine seltsame Weise zurück." Zumindest in beruflicher Hinsicht hat Angelina wieder zu sich selbst gefunden: Schließlich handelt es sich bei ihrem neuen Film "Maria" um ihr erstes Projekt nach mehr als drei Jahren.

Die "Maleficent"-Bekanntheit zeigt sich seit ihrer Rückkehr ins Rampenlicht ungewohnt nachdenklich und verletzlich. Ihre neuesten Kommentare deuten zudem darauf hin, dass ihre vermeintliche Romanze mit dem britischen Rapper Akala (41) definitiv der Vergangenheit angehört. Ein vorangegangener Bericht von Daily Mail besagte bereits, dass der Künstler schon eine neue Partnerin gefunden habe. Auf einer Weihnachtsfeier im Rosewood London Hotel soll er seine Begleitung Chanelle Newman den anderen Gästen vor Ort nämlich ganz offiziell als seine "Freundin" vorgestellt haben.

Getty Images Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Zahara, Shiloh im Oktober 2021

Instagram / akalamusic Akala im Oktober 2021

