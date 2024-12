Schulaufführung vereint Ben Affleck mit beiden Ex-Frauen

Wer sagt, dass Ex-Beziehungen immer kompliziert sein müssen? Am Freitag wurde Ben Affleck (52), elegant im schwarzen Anzug, bei der Schulaufführung seiner Kinder gesichtet, begleitet von niemand Geringerem als seinen beiden Ex-Frauen, Jennifer Garner (52) und Jennifer Lopez (55). Der "Gone Girl"-Star erschien bei der Aufführung, um Fin (15), seinen gemeinsamen Nachwuchs mit der "30 über Nacht"-Schauspielerin, sowie J.Los Tochter Emme (16) zu unterstützen. Während die Sängerin in einem schicken weißen Pelzmantel glänzte, wählte die andere Jennifer einen legeren Look, bestehend aus Jeans und schwarzer Jacke, wie Paparazzifotos, die der Gala vorliegen, zeigen. Gemeinsam strahlten sie Harmonie aus – zumindest für die Dauer der Aufführung.

Nachdem sie im Jahr 2022 den Bund der Ehe geschlossen hatten, reichte die "Get Right"-Interpretin im August 2024 die Scheidung von Ben ein. In der seitdem schwierigen Zeit scheint er Unterstützung und Trost bei der "Elektra"-Schauspielerin zu suchen. "Ben und Jen sind sich näher denn je. Sie haben gegenseitigen Respekt entwickelt und eine tiefere Freundschaft aufgebaut, die es vorher nicht gab", verriet ein Insider laut dem OK! Magazine über das ehemalige Paar, das von 2005 bis 2015 verheiratet war. Dies führe im gemeinsamen Freundeskreis sogar zu Spekulationen, ob eine romantische Wiedervereinigung bevorstehen könnte.

Und auch das Familienleben scheint von dieser neu gewonnenen Nähe zu profitieren: Wie eine Quelle gegenüber People preisgab, plane J.Lo, den Oscar-Preisträger für Weihnachten zu sich nach Hause einzuladen. Der Wunsch soll allerdings nicht von ihr allein stammen – die gemeinsamen Kinder Violet (19), Fin und Samuel (12) hätten sich die Familienzeit gewünscht. "Jen will wirklich nur, dass ihre Kinder glücklich sind", erklärte der Insider. Um diesem Wunsch nachzukommen, wolle sie sicherstellen, dass Ben weiterhin in die familiären Feierlichkeiten eingebunden wird. Eine Entscheidung, die bestimmt bei allen Beteiligten für festliche Vorfreude sorgt.

Getty Images Jennifer Lopez auf dem AFI Fest im Oktober 2024

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013

