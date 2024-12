Jennifer Lopez dankt ihrer Mutter während Scheidung von Ben

Eine Hommage an den "Lupinator": "Jenny from the Block"-Sängerin Jennifer Lopez (55) hat ihrer Mutter Guadalupe Rodríguez zu deren 79. Geburtstag eine wertschätzende Geste auf Social Media gewidmet. Am Freitag teilte J.Lo auf Instagram vier Fotos von sich und ihrer Mutter, die sie liebevoll "The Lupinator" nennt. "Alles Gute zum Geburtstag, Mami!! Ich liebe dich so sehr!! Danke, dass du immer für mich da bist...", schrieb Jennifer unter den Bildern und fügte zwei weiße Herz-Emojis hinzu. Der Geburtstag ihrer Mutter fällt in eine schwierige Zeit, da sie sich gerade von ihrem Ehemann Ben Affleck (52) scheiden lässt. Das Paar war zwei Jahre verheiratet, bevor Jennifer im Sommer die Scheidung einreichte.

Die Fotos zeigen unter anderem innige Momente zwischen Mutter und Tochter: ein herzliches Selfie mit ihren identischen Lächeln, einen Schnappschuss von Guadalupe mit Lockenwicklern im Haar, ein Throwback-Foto aus dem Jahr 2009 von einer Gala und ein aktuelles Selfie, auf dem Guadalupe ihren lilafarbenen Schmuck präsentiert. Jennifer wuchs als mittleres Kind mit ihren Schwestern Leslie Ann und Lynda Lopez in der Bronx auf und legt großen Wert auf ihre Familie. Trotz der Trennung scheint J.Lo weiterhin auch eine enge Beziehung zu Ben zu pflegen. Am Tag des Posts traf sich die Sängerin mit ihm und seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52), um den gemeinsamen Auftritt ihrer Kinder bei einer Schulaufführung zu sehen. Dass Ben der 16-jährigen Emme Maribel Muñiz (16), der Tochter von J.Lo und ihrem Ex-Mann Marc Anthony (56), einen Kuss auf den Kopf gab, bevor er sich verabschiedete, soll die "On the Floor"-Interpretin "bewundernd" beobachtet haben, wie ein Augenzeuge der Daily Mail berichtete.

Auch Jennifers Mutter musste eine emotionale Trennung durchmachen: Guadalupe heiratete Jennifers Vater David Lopez im Alter von 20 Jahren und hatte im Alter von nur 25 Jahren bereits alle drei Töchter zur Welt gebracht. In einem Gespräch mit Entertainment Tonight im Jahr 2020 erzählte Jennifer: "Sie war eine junge Mutter. Sie heiratete mit 20 und bekam meine Schwester mit 21." Über ihre Kindheit sagte sie weiter: "Wir sind praktisch zusammen aufgewachsen. Es war, als würde man mit einer Teenagerin leben." In einem Interview betonte sie einst, wie sehr ihre Mutter sie geprägt hat: "Sie hat uns vermittelt, selbstständig zu sein, uns auf niemanden zu verlassen und unseren eigenen Weg in der Welt zu finden." Obwohl sich ihre Eltern 1999 nach 33 Jahren Ehe trennten, blieb die Familie eng verbunden.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Instagram / jlo Jennifer Lopez und ihre Tochter Emme Maribel Muñiz im März 2023

