So begeistert sind die Coupleontour-Ina-Fans von ihrem Fabi

Vor einigen Monaten sorgten Ina (28) und Nessi (28) von Coupleontour für einen Paukenschlag: Das ehemalige Influencer-Paar verkündete seine Trennung. Seitdem verbringt Ina viel Zeit mit ihrem besten Freund Fabi. Zuletzt postete sie auf Instagram ein Video, das sie und ihren Kumpel beim Kochen zeigt. Die Fans sind total begeistert von dem kleinen Einblick – und offenbar auch von Fabi. Unter dem Beitrag tummeln sich zahlreiche positive Kommentare. "Ich finde es toll, wie glücklich du bist, und man merkt, wie gut dir Fabi tut", "Ich mag Fabi schon richtig. Er scheint ja ein netter zu sein" und "Es ist wirklich total schön, dich so strahlen zu sehen [...]" lauten nur einige der vielen positiven Nachrichten.

Bereits zuvor betonte Ina mehrfach, dass Fabi ihr nach der Trennung eine wichtige Stütze gewesen sei. Doch verbindet die beiden möglicherweise mehr als nur freundschaftliche Gefühle? "Wohin sich unsere Freundschaft entwickelt, lasse ich auf mich zukommen", plauderte sie im vergangenen Monat gegenüber Bild aus und erklärte weiter: "Da ich mich schon immer sowohl zu Frauen als auch zu Männern hingezogen gefühlt habe, möchte ich abwarten, ob und was sich daraus entwickelt."

Doch was sagt eigentlich ihre Ex-Freundin Nessi dazu, dass Ina wenige Monate nach der Trennung bereit für eine neue Liebe ist? "Viele haben mitbekommen, dass Ina rote Rosen bekommen hat und, ich glaube, ein Date hatte. Ich will dazu sagen: Was ist daran verwerflich, wenn man getrennt ist, ein Date zu haben oder vielleicht jemanden gut findet? Das ist doch schön", stellte sie via Instagram klar und betonte weiter: "Ich habe immer gesagt, ich wünsche mir, dass sie glücklich ist, und sie scheint ja glücklich zu sein und das ist das Wichtigste."

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour

AEDT Vanessa und Ina von Coupleontour im März 2024

