Spanische Royals veröffentlichen diesjährige Weihnachtskarte

Die spanische Königsfamilie hat ihre diesjährige Weihnachtskarte veröffentlicht! König Felipe (56) und Königin Letizia (52) von Spanien zeigen sich gemeinsam mit ihren Töchtern Prinzessin Leonor (19) und Prinzessin Sofía (17) in royaler Kulisse als glückliche Familie. Während Letizia und Leonor in knalligen Farben glänzten, präsentierten sich Sofía und ihr Papa in dunklen Looks mit einem farblich abgestimmten Hingucker. Entstanden ist das Bild bereits im vergangenen Juni, zu Beginn der Gedenkveranstaltungen zum zehnten Jahrestag der Thronbesteigung von König Felipe, wie Hello! berichtet. Es strahlt Wärme aus und zeigt die königliche Familie in entspannter Atmosphäre. Mit der Veröffentlichung senden Felipe und Letizia festliche Grüße an das spanische Volk und teilen einen persönlichen Moment aus ihrem Familienleben.

Neben dem Foto enthält die Karte auch eine herzliche Botschaft. "Frohe Weihnachten, und mögen wir alle mit größerer Zuversicht in das neue Jahr gehen", wünschen die spanischen Royals. Außerdem drückt das Königspaar in der Karte sein Mitgefühl für die Opfer der jüngsten Überschwemmungen in Valencia aus. "In Gedanken sind wir bei all jenen, die von der Flut betroffen sind", heißt es in ihrem Schreiben. Die Region Valencia wurde in den vergangenen Wochen von schweren Unwettern heimgesucht, die zu erheblichen Schäden führten. Mit ihrer Nachricht möchten Felipe und Letizia Solidarität zeigen und den Betroffenen Trost spenden.

Die Veröffentlichung der Weihnachtskarte ist nicht nur bei den spanischen Royals eine jährliche Tradition. Auch König Charles (76) und Königin Camilla (77) begeisterten ihre Anhänger bereits mit einem herzlichen Gruß zur Weihnachtszeit. Auf dem Bild stehen der britische König und seine Gemahlin Arm in Arm in den Gärten des Buckingham Palace und lächeln vergnügt. Ebenso intim zeigte sich Fürstenhaus Monaco 2024 auf seiner Weihnachtskarte. Fürst Albert II. (66) und Fürstin Charlène (46) posieren gemeinsam mit ihren Zwillingen in einem gemütlichen Wohnzimmer, in dem ein geschmückter Weihnachtsbaum und ein Kamin für gemütliche Stimmung sorgen.

Getty Images Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofía

Instagram / palaisprincierdemonaco Fürst Albert II., Fürstin Charlène und ihre Kinder für ihre Weihnachtskarte, Dezember 2024

