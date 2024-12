Bio-Stimulatoren sind wohl Lindsay Lohans Beauty-Geheimnis

Lindsay Lohan (38) hat alle überrascht: Die Schauspielerin zeigte sich kürzlich mit einem deutlich verjüngten Aussehen. Ihre Fans und die Medien sind verblüfft über ihre auffällige Verwandlung – Lindsay wirkt, als sei sie in einen Jungbrunnen gefallen. Ihre Haut erscheint straffer, feiner und glatter als vor einigen Jahren. Im direkten Vergleich mit Fotos von vor zehn Jahren ist die Veränderung deutlich sichtbar. Nun fragen sich alle, was hinter diesem neuen, doch so natürlichen Look steckt.

Es wird gemunkelt, dass die 38-Jährige ihre Verwandlung der renommierten Dermatologin Dr. Radmila Lukian aus Dubai zu verdanken hat. Radmila, spezialisiert auf invasive und nicht-invasive kosmetische Eingriffe wie Botox, Filler und verschiedene Gesichtsbehandlungen, betont die Bedeutung eines natürlichen Erscheinungsbildes. "Heutzutage wollen Stars mit einem frischen, natürlichen Look überzeugen", erklärt die Ärztin gegenüber RTL. Ihre Klinik setzt verstärkt auf innovative Methoden wie Biostimulatoren, die die Produktion von Kollagen und Elastin im Körper anregen. Diese Wirkstoffe werden unter die Haut injiziert und helfen, diese von innen heraus zu verjüngen. Geduld ist jedoch erforderlich: Die Wirkung dieser Behandlungen zeigt sich erst nach einigen Monaten, dafür ist das Ergebnis umso natürlicher.

Radmila sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie auf Instagram ein Bild mit Lindsay postete. Die Dermatologin schrieb dazu, dass sowohl Vertrauen als auch Zuversicht die Grundlage ihrer Beziehung seien. Die Fans waren begeistert von Lindsays strahlendem Aussehen und ihrer makellosen Haut auf dem Selfie. Obwohl Radmila nicht verriet, welche spezifischen Behandlungen die Schauspielerin in der Lucia Clinic erhalten hatte, deutet vieles darauf hin, dass hinter dem verjüngten Aussehen der 38-Jährigen eine neue Technologie mit Bio-Stimulatoren steckt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, August 2024

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DB8qsC2haWY/ Lindsay Lohan im November 2024

Anzeige Anzeige