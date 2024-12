Diese Spezialistin lässt Lindsay Lohan rückwärts altern

Hat Schauspielerin Lindsay Lohan (38) etwa das Geheimnis hinter ihrer jugendlichen Ausstrahlung verraten? Am 10. Dezember teilte ihre Dermatologin, Dr. Radmila Lukian, ein Selfie mit Lindsay auf Instagram und schrieb dazu: "Vertrauen und Zuversicht sind die Grundlage unserer Beziehung." Auf dem Bild strahlt Lindsay voller Energie in die Kamera und präsentiert stolz ihre frische, makellose Haut.



Dr. Radmila, die sich selbst als "Anti-Aging-Spezialistin" bezeichnet, verriet zwar nicht genau, welche Behandlungen Lindsay in der "Lucia Clinic" in Dubai erhalten hat, hatte aber bereits Ende Oktober einen Beitrag mit der Schauspielerin geteilt. Damals schrieb sie: "Es ist mir eine Freude, meine liebe Lindsay Lohan in der Lucia Clinic zu haben. Ich liebe es, mich um die Gesundheit und Schönheit deiner Haut zu kümmern." Als Fans in den Kommentaren nach Lindsays Hautpflegegeheimnis fragten, antwortete die Dermatologin verschmitzt: "Eine Art von Magie." Sie betonte jedoch auch, dass Hautpflege immer individuell angepasst werden müsse: "Jeder hat seine eigene Haut und seinen eigenen Hauttyp. Als Dermatologe braucht es viel Erfahrung, Wissen und Fingerspitzengefühl, um das perfekte, auf den Patienten abgestimmte Programm zu erstellen." Die Fans waren begeistert von dieser Offenbarung. Einer schrieb: "Du wirst für Jahre ausgebucht sein."

Lindsay lebt seit 2014 gemeinsam mit ihrem Ehemann Bader Shammas in Dubai. Letztes Jahr wurde ihr Sohn Luai geboren, der das Familienglück perfekt machte. Die Rückkehr der "Mean Girls"-Darstellerin ins Rampenlicht wurde von vielen Fans gefeiert, die ihre positive Veränderung und ihr strahlendes Aussehen bewundern. Im Oktober verriet Lindsay in einem Interview mit Allure, dass sie ihre jugendliche Erscheinung einer simplen Hautpflegeroutine zu verdanken habe: "Ich kümmere mich einfach um meine Haut", sagte sie bescheiden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan und Ehemann Bader Shammas im März 2024 auf der Vanity Fair Oscar Party.

Anzeige Anzeige