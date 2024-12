"Falscher Zeitpunkt": Spielt Jannik hier auf Yeliz Koc an?

Die Gerüchteküche rund um das Liebesleben von Jannik Kontalis scheint derzeit kurz vorm Überkochen zu sein. Anfang November gab der Influencer die überraschende Trennung von seiner Ex-Freundin Gerda Lewis (32) bekannt. Kurz darauf heizten Bilder Spekulationen an, die ihn vermeintlich mit seiner anderen Ex-Freundin Yeliz Koc (31) zeigten. In seiner Instagram-Story stellt sich der Make Love, Fake Love-Star nun den Fragen seiner Community. Er wird nach seiner Meinung zum Thema "richtige Person, aber falsche Zeit" gefragt – und gibt eine vielsagende Antwort. "Ich glaube, davon kann ich ein Lied singen. Manchmal muss man eben Umwege gehen, um zum richtigen Zeitpunkt zueinander zu finden", schreibt Jannik.

Die Social-Media-Bekanntheit findet aber noch weitere Worte, mit denen sie ihren Standpunkt beschreibt. "Vielleicht musste jeder nochmal verstehen, wie es eben nicht geht und dass man doch eigentlich füreinander bestimmt war", zieht er sein Resümee und fügt hinzu: "Ich sage immer, alles soll genau so sein, wie es ist und alles passiert aus einem bestimmten Grund." Spielt er mit seinem Text etwa auf Yeliz an? Das beantwortet Jannik nicht, jedoch stellt er eine andere Sache klar. Die Frage, ob er Gerda noch liebe, beantwortet der Hottie mit einem klaren "nein".

Angesichts mehrerer Indizien dürften viele Fans sich ziemlich sicher sein, dass Jannik und die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (32) wieder miteinander anbandeln. Die beiden lernten sich in einer Datingshow kennen, in der Yeliz als Single-Lady unter einer Gruppe von Liebesanwärtern zwischen ernsthaften Interessierten und vergebenen Männern nach einem Partner suchte. Im Finale entschied sie sich für Jannik. Zwei Monate schwebten die beiden auf Wolke sieben, das Liebes-Aus verlief aber alles andere als harmonisch. Vor wenigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass Jannik gemeinsam mit der alleinerziehenden Mama bei der diesjährigen Staffel von Prominent getrennt zu sehen sein wird. Gut möglich, dass sich das Ex-Paar bei den Dreharbeiten in Südafrika wieder angenähert hat.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im September 2024

