Funkt es? JoJo Siwa ist schon wieder mit Kath unterwegs

Hat JoJo Siwa (21) etwa wieder Schmetterlinge im Bauch? Erst vor wenigen Wochen wurde der "Dance Moms"-Star mit der australischen Künstlerin Kath Ebbs in Sydney beim Turteln und Knutschen erwischt. Nun verbringen die beiden Frauen erneut Zeit zu zweit – doch dieses Mal machen sie JoJos Wahlheimat Los Angeles unsicher. Nachdem der US-Popstar die Blondine vom Flughafen abgeholt hatte, wurden sie bei einem gemeinsamen Kaffee-Date gesichtet, wie Fotos zeigen, die unter anderem People vorliegen. Dabei schienen sich JoJo und Kath prächtig zu amüsieren – und sogar auch ein wenig näherzukommen: Auf einem der Schnappschüsse gab die Sängerin der Künstlerin einen Kuss auf den Kopf.

Es scheint, als hätte JoJo nach der Trennung von Dakayla Wilson wieder jemanden an ihrer Seite gefunden. Im August hatte sie ihre Beziehung mit der Tänzerin öffentlich gemacht, indem sie im Netz ein Video teilte, in dem sie sich innig umarmen und die Beziehung mit einem breiten Grinsen bestätigt. Nur wenige Monate später, im November, war zwischen den beiden schon wieder alles aus und vorbei. Das Liebes-Aus bestätigte JoJo gegenüber People: "Wir sind getrennte Wege gegangen, aber sie ist ein tolles Mädchen."

JoJos Liebesleben stand schon oft im Mittelpunkt des Medieninteresses. Doch im Gespräch mit E! News bei den American Reality Television Awards hatte die quirlige Blondine einen bedeutenden Entschluss gefasst: Ihre kommenden Romanzen wolle sie in Zukunft lieber für sich genießen. "Man macht Fehler und macht Dinge öffentlich, die man nicht sollte", hatte sich die Sängerin offen eingestanden. Sie deutete an, aus ihren Erfahrungen wichtige Lektionen gezogen zu haben. JoJo, die sich selbst als "extrem verletzlichen und wirklich fragilen Menschen" bezeichnete, wolle in Zukunft ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen ihrem beruflichen und privaten Leben finden.

https://www.instagram.com/p/C_hW5ewyLpS/?hl=de&img_index=1 Australierin Kath Ebbs im September 2024

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa (r.) und ihre Ex-Partnerin Dakayla Wilson im September 2024

