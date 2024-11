JoJo Siwa will Privatsphäre nach Trennung besser schützen

JoJo Siwa (21) hat schon mehrere öffentliche Romanzen und Trennungen hinter sich. Aus diesen Erfahrungen zieht sie die Konsequenz, künftig weniger private Dinge mit ihren Fans teilen zu wollen, wie sie im Gespräch mit E! News bei den American Reality Television Awards verriet. "Man macht Fehler und macht Dinge öffentlich, die man nicht sollte", gestand die Sängerin offen ein und deutete an, dass sie aus diesen Fehlern wichtige Lektionen gezogen hat: "Ich bin ein extrem verletzlicher und wirklich fragiler Mensch." In Zukunft will die "Karma"-Interpretin ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen ihrem beruflichen und privaten Leben finden.

Am selben Abend gab die 21-Jährige bekannt, dass ihre Beziehung mit der "So You Think You Can Dance"-Teilnehmerin Dakayla Wilson nach nur drei Monaten vorbei sei. Gegenüber People berichtete die "Dance Moms"-Berühmtheit: "Wir sind getrennte Wege gegangen, aber sie ist ein tolles Mädchen." Das Liebes-Aus scheint beschlossene Sache zu sein – auch die anstehenden Feiertage werden die beiden US-Amerikanerinnen ohne einander verbringen.

Die nächste Partnerin der Blondine wird sich mit einer Sache anfreunden müssen: JoJo hat ihre zukünftige Familie schon durchgeplant. "Ich habe die Namen meiner drei Kinder schon ausgesucht: Freddie, Eddie und Teddie", erklärte sie der Nachrichtensendung im Frühjahr und plauderte außerdem aus: "Ich habe einen Samenspender gefunden und so weiter! Wir sind so weit! Wir müssen nur geduldig sein." Sie könne es kaum erwarten, eines Tages Mutter zu werden, fügte sie hinzu.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa (r.) und ihre Partnerin Dakayla Wilson im September 2024

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa an ihrem 21. Geburtstag, Mai 2024

