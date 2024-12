Ganz "leger": Hailey Bieber glänzt am Strand im Abendkleid

Wer trägt zu einem Strandausflug ein bodenlanges, rotes Traumkleid und schafft es dabei, im Sand absolut makellos auszusehen? Natürlich Hailey Bieber (28)! Das Model verzückte am Montag ihre Instagram-Follower mit Bildern aus dem tropischen Urlaub, den sie aktuell gemeinsam mit Ehemann Justin Bieber (30) und ihrer besten Freundin Kendall Jenner (29) verbringt. In einem kirschroten Off-Shoulder-Dress mit schickem Blumendetail zog Hailey dabei alle Blicke auf sich. Sanfte Wellen im Haar und ein dezentes, aber strahlendes Make-up rundeten ihren Auftritt perfekt ab. Während die Influencerin auf Eleganz setzte, blieb Justin seinem lässigen Stil mit einem beigefarbenen Shirt, einer leichten Jacke und einer Camouflage-Yankees-Cap treu.

Auch die Romantik kam bei der gemeinsamen Auszeit nicht zu kurz: Auf einer der süßen Aufnahmen küsst Justin seine Hailey liebevoll auf die Wange, während sie selig die Augen schließt und lächelt. Ein anderer Schnappschuss zeigt das Paar innig umschlungen. Auch BFF Kendall mischte sich unter die Foto-Highlights des tropischen Getaways. Ganz entspannt knipsten die beiden Freundinnen ein Selfie, das beweist, wie toll Natürlichkeit aussehen kann. Abseits der Fotosessions genoss das Trio Sonnenuntergänge, Golfpartien und kuschelige Abende am Lagerfeuer.

Nach der wohlverdienten Auszeit steht für Hailey schon das nächste Highlight an: Am 18. Dezember wird die Unternehmerin beim iHeartMedia 102.7 KIIS-FM Jingle Ball im neu eröffneten Intuit Dome in Los Angeles über den roten Teppich schreiten. Ein besonderer Anlass, denn es ist ihr erster offizieller Red-Carpet-Auftritt seit der Geburt ihres Sohnes Jack Blues im August. Laut einem Insider von Daily Mail will sie dabei nichts dem Zufall überlassen: "Sie plant, einen großen Auftritt hinzulegen und umwerfend auszusehen, es wird eine große Sache sein." Fans dürfen sich jetzt schon darauf freuen, ihren durchtrainierten After-Baby-Body zu bewundern.

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber im Dezember 2024

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, November 2024

