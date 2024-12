Haben Cardi B und Offset das Kriegsbeil nun etwa begraben?

Seit Monaten liefern sich Cardi B (32) und Offset (33) einen Rosenkrieg. Kurz vor der Geburt ihres dritten gemeinsamen Kindes reichte die Rapperin im vergangenen August die Scheidung von ihrem Ehemann ein. Die "WAP"-Interpretin forderte danach nicht nur das alleinige Sorgerecht für die Kids, die beiden gingen sich auch öffentlich im Netz an. Mit all dem könnte nun aber Schluss sein – zumindest wenn man Cardis neuesten Worten auf X Glauben schenkt. "Wir streiten uns nicht. Wir reden nicht wirklich miteinander. Ich denke, wir kommen an den Punkt, an dem wir wirklich gesundes Co-Parenting betreiben", äußerte sie sich in einer Live-Aufnahme auf dem sozialen Netzwerk.

Außerdem betont die 32-Jährige, dass es ihr aktuell "wirklich gut" gehe. "Wir sind glücklich. Ich finde, diese Woche war die Woche mit dem wenigsten Drama", sagte sie und fügte erklärend hinzu: "Denn die letzten drei Monate waren voller Drama, voller Streit, voller Verrücktheiten. Aber diese Woche waren es acht Tage ohne Drama, ohne Bullshit." Sie sei der Überzeugung, dass sie langsam an einem Punkt seien, "an dem sich jeder sehr gesund weiterentwickelt." Zudem habe sowohl sie als auch der "Open It Up"-Star angefangen, sich wieder mit anderen Leuten zu treffen. Zwischen ihnen gelte das Motto: "Ich störe dich nicht, du störst mich nicht."

Sowohl wegen ihrer gemeinsamen Vergangenheit als auch wegen ihrer Kinder sei es laut einem Insider nicht leicht für die Musikerin gewesen, diese Entscheidung zu treffen und sich von dem 33-Jährigen zu trennen. "Sie hat bereits zwei Kinder, ist schwanger und außerdem berufstätige Mutter. Sie würde auch gerne eine tolle Ehe führen, aber da es mehr eine Ablenkung als eine Unterstützung ist, muss sie es beenden", erklärte die Quelle gegenüber People.

Getty Images Cardi B im Oktober 2024

Getty Images Offset und Cardi B, Ehepaar

