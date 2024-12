Jay-Zs angeblicher Sohn verlangt seit zehn Jahren DNA-Test

Rapper Rymir Satterthwaite hat den Musiker Jay-Z (55) öffentlich gebeten, ihm bei der Klärung seiner Herkunft zu helfen. Laut Daily Mail kämpft Rymir seit über einem Jahrzehnt darum, dass Jay-Z einen DNA-Test macht, um endlich Klarheit darüber zu erlangen, ob die Musiklegende sein Vater ist. 2019 gab seine Mutter Wanda vor ihrem Tod in einer eidesstattlichen Erklärung an, im Herbst 1992 eine kurze Affäre mit Jay-Z gehabt zu haben. Sie war zu dem Zeitpunkt 16, der Rapper 22 Jahre alt. Aus dieser Liaison soll Rymir hervorgegangen sein.

Rymir betonte, dass es ihm nicht um Geld oder Ruhm geht, sondern lediglich um Gewissheit. In einem Interview mit Daily Mail sagte er: "Ich möchte das wirklich klären. Ich will kein Geld. Ich will nur die Wahrheit." Trotz jahrelanger rechtlicher Auseinandersetzungen habe Jay-Z bisher keinen DNA-Test gemacht. "Wenn er nicht mein Vater ist, warum kann er es nicht einfach beweisen?", fragte Rymir sich öffentlich und fügte hinzu, dass diese Ungewissheit sein Leben stark beeinflusst. Rymir ist der Ansicht, dass Jay-Zs Anwälte bisher alles daran gesetzt haben, ihn daran zu hindern, einen Vaterschaftstest vorzulegen, da seine Mutter Wanda zum Zeitpunkt der Schwangerschaft minderjährig war.

Jay-Z ist seit 2008 mit der Sängerin Beyoncé (43) verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Tochter Blue Ivy (12)und die Zwillinge Rumi (7) und Sir (7). Während Jay-Zs Privatleben oft im Rampenlicht steht, wünscht sich Rymir lediglich Klarheit über seine eigene Geschichte. Er selbst ist Vater von drei Kindern und hofft, das Kapitel seiner unbekannten Herkunft endlich abschließen zu können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper Jay-Z

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z und Beyoncé, Februar 2017

Anzeige Anzeige