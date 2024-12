Lily Allen macht psychische Probleme und Essstörung publik

Lily Allen (39) hat sich in ihrem Podcast "Miss Me?", den sie mit ihrer besten Freundin Miquita Oliver (40) moderiert, sehr offen über ihre aktuelle psychische Verfassung geäußert. Die Sängerin war 2020 mit ihrem Ehemann David Harbour (49) und ihren beiden Töchtern Ethel Mary und Marnie Rose von London nach New York City gezogen, um einen Neuanfang zu wagen. Nun berichtete sie, dass ihr Essverhalten seit ihrem Umzug zu einem großen Problem geworden sei und sie sich mittlerweile in Therapie begeben habe. Ihre Scheu, diese Probleme anzuerkennen, habe ihrer Meinung nach auch mit ihrer ADHS-Erkrankung zu tun, die es ihr erschwere, derartige Dinge in einem größeren Kontext zu sehen.

Schwierigkeiten in ihrer Ehe mit dem Stranger Things-Schauspieler David scheinen ebenfalls zu den mentalen Belastungen der Sängerin beizutragen. Gerüchte über eine Beziehungskrise wurden erstmals laut, als Lily ihrem Mann auf Instagram entfolgte, wie die Daily Mail berichtete. Zuletzt habe man sie außerdem wiederholt ohne ihren Ehering gesehen, was die Spekulationen weiter anheizte. Obwohl die Britin bisher nicht direkt von einer Ehekrise spricht, fühlt sie sich laut ihrer Aussage "von Männern gelangweilt".

Lily und David heirateten im September 2020 in Las Vegas und leben seitdem gemeinsam in den USA. Neben ihrer Musikkarriere hat die 39-Jährige auch als Schauspielerin erste Erfolge gefeiert, zum Beispiel in der 2019 erschienenen Coming-of-Age-Komödie "Johanna – Eine (un)typische Heldin". In den vergangenen Jahren äußerte sie sich bereits mehrfach über ihre schwierige Vergangenheit. Diese Offenheit, immer wieder ungeschönt über persönliche Themen wie mentale Gesundheit zu sprechen, zeigt, wie wichtig ihr Transparenz gegenüber ihren Fans ist.

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Schauspieler

Getty Images Lily Allen und David Harbour im März 2023