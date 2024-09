Nach Missbrauch: Lily Allen kritisiert die Musikindustrie

Lily Allen (39) sprach kürzlich offen über ihre Erfahrungen nach einem sexuellen Übergriff und kritisierte die Musikindustrie, die ihren mutmaßlichen Angreifer vor Konsequenzen geschützt hatte. Im "Miss Me?"-Podcast berichtete die Sängerin, sie habe sich nach dem Vorfall "unsichtbar" gefühlt. Auf die Frage, ob sie während ihrer Musikkarriere Unterstützung von ihrem Umfeld erhalten habe, antwortete sie klar: "Nein. Ich wurde von jemandem sexuell belästigt, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ich wollte, dass Leute, die sowohl ihn als auch mich kennen und mit uns beiden gearbeitet haben, wissen, dass das passiert ist. Obwohl ich es auf verschiedene Weise bekannt gemacht habe, hat niemand etwas unternommen, um mich oder das, was mir widerfahren ist, zu schützen." Stattdessen, so Lily weiter, seien Maßnahmen ergriffen worden, um den Täter in Schutz zu nehmen, was sie extrem unsicher gemacht habe.

Der Übergriff ereignete sich bereits 2016 während einer Reise in die Karibik. Die "Smile"-Interpretin erklärte, sie sei betrunken in das Bett eines Kollegen gefallen und später nackt neben ihm aufgewacht. Trotz ihres Unbehagens entschied sich Lily damals gegen eine Anzeige. "Ich wollte keinen Wirbel verursachen und die Sache geheim halten. Ich erinnere mich, ich dachte an seine Mutter und daran, wie sie damit umgehen würde, dass ihr Sohn ein Sexualstraftäter ist. Ich stellte in dieser Situation alle anderen über mich selbst", erklärte sie. Immer mehr Künstlerinnen brechen inzwischen ihr Schweigen und berichten über die tief verwurzelten Missbrauchsstrukturen in der Branche. Für Lily liegt das Problem jedoch nicht nur in der Musikindustrie, sondern in der gesamten Gesellschaft.

Der Fall von Lily Allen ist leider kein Einzelfall in der Musikindustrie, wie die jüngsten Entwicklungen rund um P. Diddy (54), der seit einiger Zeit im Fokus schwerer Missbrauchsvorwürfe steht, zeigen. Bereits im Mai sorgten schockierende Aufnahmen von Überwachungskameras für Aufsehen, die Sean Combs, wie Diddy mit richtigem Namen heißt, dabei zeigen sollen, wie er seine damalige Freundin Cassie (38) in einem Hotel in Los Angeles angriff. Diese Veröffentlichung war ein Auslöser dafür, dass sich immer mehr Betroffene gegen den Musiker äußern und ihre Erfahrungen teilten. Auch wenn Sean und Cassie vor einem Jahr eine außergerichtliche Einigung erzielten, bleibt das Thema brisant – die Sängerin erklärte dazu auf Instagram: "Das ist erst der Anfang!" Das Video scheint die Vorwürfe weiter zu untermauern und könnte zu einem bedeutenden Gerechtigkeitsprozess im Kampf gegen Gewalt an Frauen führen.

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin

Getty Images Cassie Ventura, Sängerin

