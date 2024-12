Nach Hochzeit: Tammy Hembrow ändert Nachnamen in Zukowski

Tammy Hembrow (30) macht eine große Veränderung offiziell: Die Influencerin hat nach ihrer Vermählung mit Matt Zukowski ihren Nachnamen geändert. Nachdem der Zauber ihrer atemberaubenden Hochzeit und der anschließenden luxuriösen Flitterwochen im winterlichen Finnland langsam nachgelassen hat, fand die Australierin nun die Zeit, ihren neuen Familiennamen offiziell anzunehmen. Obwohl ihr Instagram-Handle weiterhin @tammyhembrow lautet, präsentierte sie ihren neuen Nachnamen Zukowski stolz in ihrer Profilbeschreibung auf Instagram.

Die Hochzeit des Paares fand am 11. November im Chateau Du Soleil in Byron Bay statt. Die Zeremonie war besonders emotional für die 30-Jährige – als sie sich ihr Gelübde ablegten, brach Tammy in Tränen aus. Ihr Eheversprechen besiegelte sie anschließend nicht nur traditionell mit einem Ehering, sondern auch mit einem Tattoo! Wie sie ihren Instagram-Fans in ihrer Story präsentierte, ziert das Datum ihrer Hochzeit "23.11.24" nun ihr Handgelenk.

Tammy, eine der größten Social-Media-Stars Australiens, war in der Vergangenheit bereits zweimal verlobt – zuerst mit ihrem Influencer-Kollegen Reece Hawkins, mit dem sie zwei Kinder, Wolf und Saskia, hat. Anschließend war sie mit Matt Poole verlobt, mit dem sie eine Tochter namens Posy bekam. Sieben Monate nach der Geburt lösten die beiden ihre Verlobung auf und trennten sich. Nach dem Liebes-Aus kam sie mit ihrem jetzigen Ehemann Matt zusammen, der schon nach drei Monaten um ihre Hand anhielt.

Instagram / tammyhembrow Matthew Zukowski und Tammy Hembrow, September 2024

Instagram / tammyhembrow Matt Zukowski und Tammy Hembrow, 2024

