Pete Davidson feiert seine Rückkehr auf den roten Teppich

Pete Davidson (31) hat jüngst für Schlagzeilen gesorgt, als er nach über einem Jahr erstmals wieder auf dem roten Teppich erschien. Wie E! News berichtete, besuchte der "King of Staten Island"-Star am 16. Dezember die Gala-Vorführung von Simon Richs "All In: Comedy About Love" in New York. Für seinen ersten roten Teppich-Auftritt seit der Premiere von "Transformers: Rise of the Beasts" im Juni 2023 entschied sich Pete für einen eleganten Look mit Buzz-Cut, schwarzer Hose, Hemd und terrakottafarbener Lederjacke. Was ebenfalls besonders auffiel, war das Fehlen von Tattoos, da er in den letzten vier Jahren eine umfangreiche Tattoo-Entfernung durchgemacht hat.

Seitdem der Comedian 2022 "Saturday Night Live" verlassen hatte, zog sich Pete, wie er in einem Interview mit dem W Magazine am 12. Dezember erklärte, vermehrt aus der Öffentlichkeit zurück. Während seiner Auszeit, die auch einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Reha beinhaltete, reflektierte der Komiker über seine Lebensprioritäten. "Mit 19 ging es mir nur um Fitness – das war alles, was zählte", sagte er. "Heute geht es mir um Gesundheit, Familie, Bescheidenheit und darum, ein guter Mensch zu sein. Kein Drogensüchtiger zu sein. Solche Dinge." Und fügte hinzu: "Glücklicherweise hat mich Hollywood auf die harte Tour erwischt. Das hat lange gedauert, aber ich brauchte es. Mental bin ich jetzt sehr zufrieden mit mir."

Pete Davidson ist nicht nur für seine erfolgreiche Karriere im Showbusiness, insbesondere durch seinen Aufstieg bei "Saturday Night Live", bekannt, sondern auch für sein bewegtes Dating-Leben. Er hatte Beziehungen mit Promis wie Kim Kardashian (44), Ariana Grande (31), Madelyn Cline (27), Kate Beckinsale (51), Kaia Gerber (23), Chase Sui Wonders (28) und Phoebe Dynevor (29). In jüngster Zeit hat er sich jedoch laut Freunden und Bekannten verstärkt auf sich selbst konzentriert und viel an seinem Wohlbefinden gearbeitet. Es scheint, als ob ein neues Kapitel in seinem Leben beginnt.

Getty Images Pete Davidson am 16. Dezember in New York.

Getty Images Pete Davidson, Komiker und Schauspieler

