Pete Davidson begibt sich erneut für Entzug in Reha-Klinik

Pete Davidson (31) hat sich zum zweiten Mal in diesem Jahr in eine Reha-Klinik begeben. Wie ein Insider gegenüber The Sun verrät, flog der 31-jährige Comedian kürzlich mit einem Privatjet nach Florida, um sich dort Hilfe zu suchen. Zudem gibt die Quelle zu verstehen, dass es um Pete aktuell nicht gut stehe. "Er ist in einer ziemlich schlechten Verfassung dieses Mal. Er ist in keiner guten Lage."

Petes erneute Einweisung erfolgt kurz nachdem Gerüchte um ihn und eine neue Liebe die Runde machten. Der Ex-Freund von Kim Kardashian (44) soll in der kanadischen Der Bachelor-Absolventin Maria Georgas seine neue Partnerin gefunden haben. Doch wie der Insider berichtete, soll auch diese Liebe nicht gehalten haben. Die TV-Bekanntheiten sollen nur "ein paar Monate lang" zusammen gewesen sein und Pete habe die "Affäre mit Maria [...], kurz bevor er [in die Klinik] eincheckte" beendet.

Erst im vergangenen August entschied der "The King of Staten Island"-Darsteller, sich psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Damals war er gerade frisch von seiner Freundin, der Outer Banks-Berühmtheit Madelyn Cline (26) getrennt, und wie People berichtete, soll ihn das Liebes-Aus ziemlich mitgenommen haben. Pete habe permanent Liebeskummer gehabt und sich "unberechenbar" verhalten. Er handelte demnach im Sinne seiner psychischen Gesundheit, die ihm "schon immer eine Priorität" gewesen sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Komiker und Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin