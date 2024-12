Reisen und Co.: Das sind Sarah Harrisons Vorsätze für 2025

Sarah Harrison (33) hat ihre Vorsätze für das kommende Jahr gegenüber Promiflash enthüllt. Gemeinsam mit ihrer Familie plant die Influencerin ab 2025 wieder mehr zu reisen und die Welt zu erkunden. Nachdem sie wegen ihres Umzugs nach Dubai längere Zeit zu Hause geblieben sind, zieht es sie nun in die Ferne. Silvester wird Sarah dieses Jahr auf einer Yacht in Dubai verbringen, um mit Freunden gemeinsam ins neue Jahr zu starten.

Auch beruflich hat die 33-Jährige große Pläne: Seit 2024 arbeitet sie an spannenden Projekten, die im Jahr 2025 realisiert werden sollen. "Wir haben viele tolle Ideen vorbereitet, auf die sich unsere Community freuen kann", verriet sie im Gespräch mit Promiflash. Ein weiterer wichtiger Vorsatz ist es, mehr Quality Time mit der Familie zu verbringen und das Handy öfter beiseitezulegen. "Die gemeinsame Zeit wirklich zu genießen, steht für uns an erster Stelle", betonte sie im Interview.

Nach dem Umzug in die glitzernde Metropole Dubai hat sich für Sarah und ihren Ehemann Dominic Harrison (33) vieles verändert. Obwohl sie die vielfältigen Möglichkeiten der Stadt schätzen, vermissen sie das Abenteuer und möchten neue Orte entdecken. Zusammen mit ihren Kindern Kyla (4), Mia Rose (7) und Alea möchten sie unvergessliche Erinnerungen schaffen. Sarah wurde durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Shows wie Der Bachelor bekannt und teilt heute als Influencerin Einblicke in ihr Leben als Unternehmerin und liebevolle Mutter mit ihren Followern.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison und Sarah Harrison im Juli 2022

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Oktober 2022

