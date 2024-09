Vicky Pattison und Ercan genießen luxuriösen Mini-Honeymoon

Vicky Pattison (36) und ihr Partner Ercan Ramadan traten kürzlich vor den Traualtar. Danach verbrachte das frischvermählte Paar einen kleinen Honeymoon in London – von dem der Geordie Shore-Star jetzt ein paar Eindrücke auf Instagram teilt. Dort veröffentlicht sie nämlich ein paar Schnappschüsse, die beispielsweise zeigen, dass sie und die Internetpersönlichkeit einen Aufenthalt im luxuriösen "Broadwick"-Hotel in Soho genossen und im italienischen Restaurant "Dear Jackie" aßen.

Es war aber nicht nur ihre Ehe, die Vicky und Ercan während der Mini-Flitterwochen zelebrierten – sie feierten auch den Ehrentag des ehemaligen Bauarbeiters in der britischen Hauptstadt. "Ehemann und Ehefrau... Ein bisschen Mini-Flitterwochen und [Ercans] Geburtstagsfeierlichkeiten", schreibt die TV-Bekanntheit zu ihrem Beitrag. Sie hatte also gleich zwei Gründe, sich ordentlich herauszuputzen – und ihre Looks konnten sich sehen lassen! So posierte die 36-Jährige beispielsweise in einem pinken Mini-Kleid oder einem grünen Jumpsuit mit goldenen Knöpfen.

Besonders schön sah Vicky aber an ihrem Hochzeitstag aus. Auf Fotos, die The Sun vorliegen, strahlte sie bis über beide Ohren in ihrem weißen Kleid, nachdem sie und Ercan sich in der "Old Marylebone Town Hall" das Jawort gegeben hatten. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, der in einem eleganten Anzug mit schwarzer Fliege glänzte, lächelte sie von der Treppe aus ihren Gästen zu – und ließ sich dabei auch nicht vom nassen Wetter die Laune verderben.

Instagram / vickypattison Vicky Pattison und Ercan Ramadan im September 2024

Instagram / vickypattison Ercan Ramadan und Vicky Pattison

