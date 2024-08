Frisch vermählt: So romantisch war Vicky Pattisons Hochzeit

Vicky Pattison (36) ist seit kurzer Zeit unter der Haube. Die britische Influencerin heiratete am Samstag ihren Partner Ercan Ramadan. Neue Details verraten nun, wie romantisch die Zeremonie in der Old Marylebone Town Hall in London der beiden Turteltauben ablief. In einem edlen weißen Minikleid eröffnete Vicky mit ihrem Mann die Tanzfläche für die rund 150 Freunde und Familienmitglieder. Nach der Zeremonie ging es für das frisch vermählte Paar in einem traditionellen roten Londoner Bus, um einzigartige Fotos zu schießen. Anschließend gab es einen klassischen Empfang der Hochzeitsgäste mit Cocktails und Leckereien für die Gäste, wie OK! berichtet.

Unter den Hochzeitsgästen befand sich unter anderem auch das Model Ferner McCann, das von der Zeremonie in seiner Instagram-Story schwärmte: "Die vergangene Nacht war so wunderschön. Ich liebe Hochzeiten und Vicky und Ercan sind beide so toll, so echt, und sie in ihrem kleinen Moment in der Blase zu beobachten – es war einfach wunderschön." Die Feierlichkeiten sind allerdings noch lange nicht vorbei: Es findet noch eine zweite Zeremonie in Apulien, Italien, statt.

Kurz vor Vicky und Ercans Hochzeit musste die Reality-TV-Bekanntheit noch einen großen Schock verdauen: Ihr Verlobungsring wurde geklaut! Der Klunker im Wert von über 230.000 Euro befand sich in einem Koffer, der der 36-Jährigen gestohlen wurde, wie The Sun berichtete. Der Verlust des Schmuckstücks riss Vicky förmlich den Boden unter den Füßen weg, wie ein Insider gegenüber dem Newsportal verriet: "Vicky ist absolut am Boden zerstört. Sie ist untröstlich und macht sich große Sorgen. Ihr Verlobungsring bedeutet ihr alles und ihn so kurz vor der Hochzeit zu verlieren, macht es noch schlimmer." Auch wenn der Verlust vermutlich noch schmerzt, konnten Ercan und seine Frau ihre Hochzeit wohl trotz allem genießen.

Getty Images Vicky Pattison und Ercan Ramadan im October 2021

Instagram / vickypattison Vicky Pattison und Ercan Ramadan

