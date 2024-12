Welches ist euer Lieblingspaar im "Forsthaus Rampensau"?

Seit wenigen Wochen läuft die zweite Staffel von Forsthaus Rampensau. Viele Reality-TV-Liebhaber haben lange darauf gewartet, endlich wieder dabei zuzusehen, wie unterschiedliche Promi-Duos gegeneinander um den Titel "Rampensau" und ein Preisgeld von 25.000 Euro kämpfen. In der österreichischen Landhütte stellen sich die 18 Kandidaten täglichen Challenges und dem Zusammenleben auf engstem Raum mit den VIP-Kollegen. Die ersten sechs Folgen gab es bereits zu gucken. Welches Duo kommt bei den Fans am besten an?

Unter anderem stellt sich die selbsternannte Reality-Queen Emmy Russ (25) im Team mit Cosimo Citiolo (42) der Herausforderung. Ihre Gegner sind neben den frisch verliebten Schlagersängern Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (45) auch die TV-Legende Ginger Costello-Wollersheim gemeinsam mit ihrem Stiefsohn und Reality-Küken Alain Wollersheim. Geballte Frauen-Power gibt es von den Reality-Diven Luisa Krappmann (23) und Gina Alicia, sowie von GNTM-Star Noëlla Mbomba zusammen mit Melody Haase (30).

Ebenso wollen der Mr. Model of the World aka Nico Schwanz (46) und seine Partnerin Viktoria "Dodi" Schuler ihren Mitstreitern das Feld nicht kampflos überlassen. Außerdem mit dabei sind die TV-Casanovas Jona Steinig (29) und Micha Schüler (27) sowie Ex On the Beach-Star Carina Nagel mit ihrer Verlobten Chika Ojido-Ambrose. Für ein Team ist es zwar nicht das erste Mal vor der Kamera, dafür aber ihr Reality-TV-Debüt: Die Schauspieler Marvin Linke (32) und Béla Klentze (36) trauen sich im Forsthaus das erste Mal in ein Reality-Format. Stimmt jetzt unten ab, welches Paar euer Favorit ist!

©Joyn/Nadine Rupp Ginger Costello-Wollersheim und Alain Wollersheim, Kandidaten "Forsthaus Rampensau" 2024

© Joyn/Nadine Rupp Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose, "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen 2024

