An diesem Format will Alicia Costa Pinheiro teilnehmen

Alicia Costa Pinheiro wurde 2021 durch ihre Teilnahme an Temptation Island bekannt. Seitdem war die Ex-Freundin von Yasin Mohamed (33) auch in Sendungen wie Are You The One – Reality Stars in Love und Love Island VIP zu sehen. Doch es gibt ein Format, auf das Alicia extrem Lust hat. "Was natürlich ein absoluter Wunsch und ein Traum ist, ist Let's Dance", schwärmt Alicia im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Ich bin ja selbst Tänzerin und das ist ein Format, das so eine tolle Challenge mit sich bringt und ich glaube, das ist ein wahnsinniger Traum."

Während Alicia Feuer und Flamme für "Let's Dance" ist, ist eine Kategorie an TV-Formaten definitiv ausgeschlossen. "Also Dating ist natürlich raus", stellt Alicia im Gespräch mit Promiflash klar. Nach ihrer Teilnahme an "Love Island VIP" fand sie privat ihr Glück in Musiker Loracio. Mit ihm ist die Influencerin seit rund drei Monaten superglücklich.

In dieser Zeit hat das Paar gemeinsam schon die halbe Welt bereist. "Wir waren ja tatsächlich auf Weltreise zusammen in Miami und in Mexiko", plauderte Alicia im Gespräch mit Promiflash aus. Im Urlaub merkten die beiden, dass sie füreinander bestimmt sind: "Wir waren knapp drei oder fast vier Wochen unterwegs, 24 Stunden am Tag zusammen. Da haben wir auch gesagt, wenn wir das ohne Streit bestanden haben, uns nicht ein einziges Mal in die Haare bekommen haben, dann soll das schon was heißen."

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro, Femme5-Star

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Alicia Costa Pinheiro, Realitystar, mit Partner Loracio

