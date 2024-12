Bei "Schlag den Star" duellieren sich bald diese Ehepaare

Schlag den Star-Fans aufgepasst: 2025 startet das Format direkt mit einem Knüller. Das verrät ProSieben jetzt in einer offiziellen Pressemitteilung. Am 11. Januar treten nicht nur zwei Promis in den Wettstreit, sondern ganze vier! Das Besondere dabei ist, dass zwei Ehepaare um den Sieg kämpfen. Bei ihnen handelt es sich um keine Geringeren als Popstars-Coach Detlef D! Soost (54) mit seiner Frau Kate Hall (41) und Rapper Eko Fresh (41) mit seiner Frau Sarah Bora.

Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es kurz nach Weihnachten aber erst mal eine geballte Ladung Testosteron, denn zwei Promi-Herren treten gegeneinander an. Am 28. Dezember duellieren sich Sänger Stefan Mross (49) und Komiker Bülent Ceylan (48) und es heißt: "Volksmusiker gegen Hardrock-Comedian. Ur-Bayer gegen Ur-Mannheimer. Wird da am Ende geschunkelt oder geheadbangt? Wer gewinnt die 100.000 Euro?"

Jüngst wagte sich auch Amira Aly (32) in die Show. Die Moderatorin wetteiferte mit Sängerin Vanessa Mai (32) um den Gewinn. Für die Ex von Oliver Pocher (46) war die Teilnahme an dem Format etwas ganz Besonderes: Sie hatte ihren ersten öffentlichen Auftritt mit ihrem Geburtsnamen. Zuvor trug die Österreicherin für viele Jahre den Namen ihres Verflossenen – und zwar Pocher. Damit ist mittlerweile aber Schluss.

"Schlag den Star“ mit Stefan Mross und Bülent Ceylan läuft am Samstag, 28. Dezember 2024, und mit Detlef Soost und Kate Hall gegen Eko Fresh und Sarah Bora am Samstag, 11. Januar 2025, jeweils um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.

ProSieben, Joyn Eko Fresh mit Sarah Bora und Kate Hall mit Detlef D! Soost, "Schlag den Star"

ProSieben, Joyn Bülent Ceylan und Stefan Mros bei "Schlag den Star" im Jahr 2024

ProSieben Vanessa Mai und Amira Pocher bei "Schlag den Star"

