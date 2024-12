Bei Weihnachtskonzert: Mariah Carey signiert Rihannas Brust

Mariah Carey (55) sorgte bei ihrem letzten Konzert der Christmas Time-Tour in Brooklyn, New York, für eine unvergessliche Überraschung. Wie DailyMail berichtete, trat die 55-jährige Sängerin inmitten ihres Auftritts in der Barclays Center Arena in die Menge und signierte völlig unerwartet die Brust von Rihanna (36). Die 36-jährige "Diamonds"-Sängerin kommentierte den Moment lachend und sagte ins Mikrofon: "Mariah Carey signiert meine T*tte, Leute. Das ist verdammt episch."

In den sozialen Medien kursiert jetzt ein Video, das den ungewöhnlichen Moment zwischen den beiden Stars zeigt. Mit einem roten Stift setzt Mariah darin ein Autogramm auf die Brust von Rihanna, die in einer großen Fantraube steht. Das Konzert in Brooklyn markierte für Mariah das große Finale ihrer Tour, die für die Pop-Diva alles andere als reibungslos verlief. Aufgrund einer Grippe hatte sie mehrere Shows absagen absagen müssen, darunter Auftritte in Pittsburgh, Newark und Belmont. Auf der Plattform X entschuldigte sich Mariah bei ihren Fans, die teilweise aus der ganzen Welt angereist waren, mit den Worten: "Ich bin wirklich am Boden zerstört und danke euch für eure Unterstützung."

Abseits der Bühne bleibt die Pop-Ikone ein Familienmensch: Wie das People-Magazin berichtet, wurde Mariah vor Beginn des Konzerts in New York mit ihren 13-jährigen Zwillingen Monroe (13) und Moroccan (13) gesichtet, die aus ihrer Ehe mit Nick Cannon (44) stammen. Kollegin Rihanna, die an diesem Abend für einige ihrer eigenen Fans zu einem Highlight wurde, trat in letzter Zeit eher selten öffentlich in Erscheinung. Mittlerweile ist auch sie Mutter von zwei Kindern.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey an Weihnachten 2023

Jonathan Paciullo/ SIPA/ 2401221613 Rihanna auf der Paris Fashion Week 2024

