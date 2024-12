Erneute Show-Absage bei Weihnachts-Queen Mariah Carey

Die Sängerin Mariah Carey (55) musste aufgrund einer Grippe zwei weitere Konzerte ihrer Weihnachtstour absagen. Am Freitag teilte die 55-Jährige mit, dass sie zu krank sei, um aufzutreten, und sagte die geplanten Shows in Newark, New Jersey und Belmont, New York ab. "Ich bin wirklich am Boden zerstört darüber und danke euch für eure Unterstützung. Love, MC", schrieb Mariah auf der Plattform X.

Diese jüngsten Absagen folgen auf die kurzfristige Absage ihres Konzerts in Pittsburgh, Pennsylvania vergangenen Mittwoch – ebenfalls aufgrund der Grippe. Die Fans in Pittsburgh erfuhren erst wenige Stunden vor Beginn der Show, dass diese nicht stattfinden werde. Mariah hatte Anfang des Jahres angekündigt, eine landesweite Tour zu starten, um das 30-jährige Jubiläum ihres Albums "Merry Christmas" zu feiern, auf dem ihr legendärer Hit "All I Want for Christmas Is You" enthalten ist. Diese Tour begann am 6. November in Highland, Kalifornien und wird am 17. Dezember mit einem letzten Konzert im Barclays Center in Brooklyn enden – sofern Mariah bis dahin genesen ist.

Die "Queen of Christmas", wie Mariah oft genannt wird, betrachtet diese Tour als ein besonderes Projekt, an dem sie intensiv gearbeitet hat. In einem Interview mit dem Magazin People versprach sie ihren Fans zudem einige Überraschungen: "Ich werde Songs performen, die ich noch nie zuvor gesungen habe, einige Duette." Der Weihnachtssong "All I Want for Christmas Is You" erreichte dieses Jahr erneut den ersten Platz der Billboard Hot 100 Charts und hält sich dort nun insgesamt seit 15 Wochen. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1994 hat das Lied mehr als zehn Millionen Exemplare verkauft und ist jedes Jahr aufs Neue ein Hit.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2022

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2023

