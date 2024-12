Darum freut Yeliz sich nicht auf "Prominent getrennt"-Folgen

In der kommenden Staffel von Prominent getrennt stellt sich Yeliz Koc (31) gemeinsam mit ihrem Ex-Partner der Vergangenheit und ihrer gescheiterten Beziehung. Seit bekannt ist, dass diese beiden als Teilnehmer mit dabei sind, scheint die Vorfreude der Reality-TV-Fans besonders groß zu sein – bei Yeliz selbst sieht das aber wohl ganz anders aus. In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story wird die alleinerziehende Mama gefragt, ob sie sich auf die Ausstrahlung des Formats freue. "Nicht wirklich, schäme mich dafür, dass ich dabei war", gesteht die alleinerziehende Mama.

Was ist in Südafrika vorgefallen, dass Yeliz sich im Nachhinein dafür geniert? Auch diese Frage beantwortet die 31-Jährige: "Für andere Teilnehmer schäme ich mich." Was es mit dieser Aussage auf sich hat, werden die Zuschauer aber wohl erst erfahren, wenn die Folgen veröffentlicht werden. Schon jetzt ist die Gerüchteküche rund um Yeliz und ihren Ex-Freund am Kochen. Nach den Dreharbeiten wurden die beiden des Öfteren miteinander gesichtet – es wird gemunkelt, dass sie während der Show wieder zueinander gefunden haben könnten.

Erst vergangenen Monat gab Jannik Kontalis sein Liebes-Aus mit der Ex-Bachelorette Gerda Lewis (32) bekannt. In seiner Instagram-Story machte er nun kürzlich eine vielsagende Aussage. "Richtige Person, aber falsche Zeit. Ich glaube, davon kann ich ein Lied singen. Manchmal muss man eben Umwege gehen, um zum richtigen Zeitpunkt zueinander zu finden", schrieb er und feuerte damit die Spekulationen rund um ein Liebes-Comeback mit Yeliz an.

Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Jannik Kontalis, Influencer

