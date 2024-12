Feiern Stella Stegmann und Devin Dayan zusammen Weihnachten?

Zwischen Stella Stegmann (27) und Devin Dayan hat es bei Die Bachelorette mächtig gefunkt. Nach dem Format trennten sich die Influencerin und der Gewinner des Formats jedoch nach kurzer Zeit. Dennoch stehen sich beide nach wie vor sehr nahe. Wie sieht es also an Weihnachten aus? Promiflash hat die zwei bei den Reality Awards getroffen und nachgefragt. "Ich bin bei meiner Familie einfach", verriet Stella im Interview, und auch Devin merkte an: "Ich auch. Wir feiern Weihnachten also nicht zusammen. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn man eine Beziehung hat, und da wir das nicht haben, ist es okay, dass jeder einfach für sich feiert."

Obwohl Stella und Devin aktuell nicht in einer Beziehung sind, haben beide noch immer Gefühle füreinander. "Es funkt, würde ich sagen, auf jeden Fall nach wie vor. Aber man muss immer noch knallhart sagen, dass wir kein Paar sind", äußerte sich Devin während des Gesprächs. Warum es zwischen beiden nicht funktionierte, erklärte Stella auf TikTok folgendermaßen: "Ich glaube, unser größter Feind momentan ist die Zeit und die Möglichkeiten, sich normal zu daten."

Im großen Bachelorette-Finale musste sich die Rosenkavalierin zwischen Devin und dem Rapper Ferry entscheiden. Das fiel der früheren Too Hot To Handle: Germany-Kandidatin damals alles andere als einfach, denn sie verknallte sich in beide Singles. Obwohl Ferry letztendlich das Herz gebrochen wurde, herrscht kein böses Blut zwischen ihm und dem Playboy-Model. In "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" verriet der 30-Jährige, dass er sogar noch Kontakt zu Stella habe.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Stella Stegmann und Devin Dayan, Reality-TV-Bekanntheiten

RTL Stella Stegmann und Ferry im Finale von "Die Bachelorette"

