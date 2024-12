Yasin Mohamed checkt Haralds "My Style Rocks"-Show nicht

"My Style Rocks" ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Seit einigen Wochen flackert das Fashion-Reality-Format mit Harald Glööckler (59) schon über die Bildschirme und sorgt für jede Menge Unterhaltung – findet auch Yasin Mohamed (33). Eingeschaltet hat der Love Island VIP-Star zwar noch nicht, doch was er auf Social Media zu sehen bekommt, überzeugt ihn. Was genau er sich bei "My Style Rocks" anschaut, scheint er jedoch noch nicht ganz herausgefunden zu haben – Yasin wirkt leicht verwirrt. "Ich weiß nicht, was es sein soll. [...] Kann mir mal jemand erklären, was da abgeht? Das ist ja total krass, das ist wirklich heftig", meint er in seiner Instagram-Story.

Von seinem Manager soll der 33-Jährige erfahren haben, dass es sich bei "My Style Rocks" wohl um "die schlechteste Quotensendung seit überhaupt" handle. Vielleicht liegt das am Konzept der Sendung, das noch nicht zu allen Zuschauern durchgedrungen zu sein scheint. Jedenfalls fragt sich unter anderem Yasin: "Geht es in der Show 'My Style Rocks' eigentlich darum, Outfits zu bewerten oder darum, die Kandidaten zu beleidigen?" Als Beispiel fügt er einen Ausschnitt hinzu, in dem Teilnehmerin Michelle Gwozdz (30) von Jurymitglied Harald zu hören bekommt: "Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich... das sieht aus, als käme sie aus der Disko morgens, die Haare sind verschwitzt. Sie ist müde, gelangweilt [...]."

Diese Frage wird wohl schon einigen Zuschauern der Sendung durch den Kopf gegangen sein – denn "My Style Rocks"-Star Harald sorgt mit seinem polarisierenden Verhalten für heiße Diskussionen. Gefällt dem Designer der Look des Models nicht, hält er sich nicht zurück, dies auch deutlich zu machen. Zudem wurde er den Kandidaten gegenüber schon das ein oder andere Mal laut. Für einige Fans der Sendung scheint der 59-Jährige weniger qualifiziert für die Position in der Jury. "Wie kann dieser Mensch über die Schönheit oder über Geschmack reden?" oder "Wer gibt ihm eigentlich das Recht, über andere zu urteilen?", heißt es beispielsweise auf TikTok.

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz im Juli 2022

Getty Images Harald Glööckler, Designer

