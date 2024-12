Trennung von Nikita? Mauricio Umansky beim Turteln erwischt

Ist Realitystar Mauricio Umansky (54) etwa wieder an eine neue Dame vergeben? Erst im August wurde er im romantischen Urlaub mit dem Model Nikita Kahn von Paparazzi erwischt – doch nun zeigt er sich mit einer neuen Blondine an der Seite. Die Unbekannte und er scheuen sich auch nicht, ihre offensichtliche Romanze aller Welt zu zeigen: Auf Fotos, die TMZ vorliegen, sieht man die beiden Arm in Arm und auch Mund an Mund. Auf einem Schnappschuss küssen sie sich innig im Schatten eines Gebäudes. Wie das Onlineportal berichtet, waren sie in einem Sushirestaurant in Aspen, Colorado, essen, bevor sie das Lokal zusammen verließen.

Auch vor einigen Tagen waren der "Buying Beverly Hills"-Star und die Blondine schon gemeinsam in dem winterlichen Städtchen unterwegs. Wie Daily Mail berichtete, gingen sie gemeinsam in den Straßen umher und schlenderten durch verschiedene Läden. Auch da wirkte Mauricio schon bestens gelaunt: Mit einem strahlenden Lächeln schäkerte er mit seiner Begleitung, die seine Nähe offenbar sehr zu genießen scheint. Die mysteriöse Frau an seiner Seite soll sogar mit den Fotografen geflirtet haben, die die beiden bei ihrem Shoppingtrip beobachtet hatten.

Bis September des vergangenen Jahres war Mauricio mit der Reality-TV-Bekanntheit Kyle Richards (55) verheiratet gewesen. Obwohl sie schon über ein Jahr getrennt leben – und der Immobilienmakler ganz offensichtlich weitergezogen ist – sind sie noch nicht offiziell geschieden. Es soll zwischen ihnen auch kein böses Blut fließen. Sie würden einfach den Frieden bewahren wollen. Kyles Schwester Kathy Hilton (65) bestätigte außerdem, dass sich Kyle auf ihre eigene Familie und ihre Töchter konzentrieren möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky und Kyle Richards

Anzeige Anzeige

Anzeige