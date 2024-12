Verdächtige im Fall von Liam Payne verweigern die Aussage

Um Liam Paynes (✝31) tragischen Tod sind weiterhin viele Fragen offen. Diese hätten während einer gerichtlichen Befragung am gestrigen Tage geklärt werden sollen – eigentlich. Wie The Mirror nun berichtet, sollen zwei Verdächtige in dem Todesfall rund um das Mitglied von One Direction die Aussage verweigert haben. Dabei handelt es sich um Braian Nahuel Paiz, einen mutmaßlichen Drogendealer, und Ezequiel David Pereyra, den Ex-Angestellten des Hotels, in dem Liam starb. Beide erklärten am Dienstag per Zoom, dass sie "ihr Recht zu schweigen" wahrnehmen würden.

In der am Montag erschienenen Doku "TMZ Investigates: Liam Payne: Who's to Blame?" hatte sich Braian Nahuel Paiz allerdings noch gesprächiger gezeigt. Darin verriet er, mit Liam kurz vor dessen Tod auf seinem Hotelzimmer Drogen konsumiert zu haben. "Wir haben Kokain genommen, aber nicht viel. Aber wir hatten welches mit Whiskey", berichtete er. Ein Drogendealer sei er aber nicht, stellte Braian klar. Zudem habe er Liam nicht an seinem Todestag gesehen, sondern wenige Tage davor.

Die gerichtlichen Befragungen rund um Liams tödlichen Sturz von einem Hotelbalkon am 16. Oktober gehen morgen weiter. Dann soll der enge Freund und einstige Manager des Sängers, Roger Nores, seine Aussage machen. Außerdem werden auch der Chefrezeptionist des Hotels CasaSur, Esteban Grassi, und die Sicherheitschefin Gilda Martin befragt – mit ihnen sollen die Befragungen dann abgeschlossen sein.

Getty Images Liam Payne bei der "All Of Those Voices"-Premiere

Getty Images Liam Payne bei den The Sun Military Awards 2020