Zoff um Nikola: Gloria Glumac und Sandra haben sich versöhnt

Wie es scheint, konnten Gloria Glumac (32) und Sandra Sicora (32) ihr Kriegsbeil begraben. Die beiden Reality-TV-Darstellerinnen waren eigentlich gute Freundinnen. Dann begann Sandra allerdings, sich mit Glorias Ex-Partner Nikola Glumac (28) zu treffen – und scheinbar auch die Nacht mit ihm zu verbringen. Für die einstige Sommerhaus-Bewohnerin war das Grund genug, um die Reißleine zu ziehen und die Freundschaft vorerst zu beenden. Nun scheint jedoch alles wieder vergeben und vergessen zu sein. "[Wir] haben uns letztens bei einem Dreh gesehen und ausgesprochen", erklärt Gloria in ihrer Instagram-Story und bestätigt, dass sie und Sandra sich wieder mögen.

Die Liebesgerüchte sorgten damals für jede Menge Zoff zwischen Gloria und Sandra. Für die Ex on the Beach-Bekanntheit fand Gloria in den sozialen Medien harte Worte: "Mir persönlich wäre es peinlich, jede Woche einen anderen Sch**** zu haben. Aber ist dein Leben." Nikola und Sandra stellten zwar mehrfach klar, dass ihre Verbindung rein freundschaftlich sei, dennoch konnten sie die Wogen nicht glätten. "Ich habe keine Lust, mir von den zweien auf der Nase herumtanzen zu lassen und deswegen gibt es jetzt entsprechende Konsequenzen", drohte Gloria zudem.

Was genau der Auslöser für ihre plötzliche Versöhnung mit Sandra war, verrät Gloria nicht. Jedoch liegt die Vermutung nahe, dass es etwas mit der neuen Romanze ihres Ex-Partners Nikola zu tun haben könnte. Vor weniger als zwei Wochen bestätigte Kim Virginia Hartung (29) im Netz, dass zwischen ihr und dem Tattoo-Model etwas läuft. Seitdem hat er bereits seine Sachen gepackt, ist für seine Liebste nach Dubai ausgewandert und hat sich ihren Namen ins Gesicht tätowieren lassen.

Instagram / sandra.sicora Nikola Glumac und Sandra Sicora im August 2023 in Köln

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

