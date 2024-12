Brittany Mahomes teilt Fotos von Taylor Swifts Geburtstag

Brittany Mahomes (29) wurde zum 35. Geburtstag von Taylor Swift (35) eingeladen. Nun teilte der Social-Media-Star süße Schnappschüsse der Feier auf ihrem Instagram. Passend zum Motto der Party, welches natürlich "The Eras"-Tour lautete, trug die Frau von Patrick Mahomes (29) ein silbern schimmerndes Fransen-Minikleid mit kniehohen Stiefeln. Ihr Outfit war eine Hommage an Taylors Album "Fearless". Der Sportler entschied sich für einen Anzug, der an den Kostümwechsel-Sketch zu "I Can Do It with a Broken Heart" von der "The Eras"-Tour erinnerte. Die Sängerin selbst bezauberte in einem schwarzen Kleid und mit ihrem typischen roten Lippenstift.

Auf weiteren Bildern posierten Brittany und die "Who’s Afraid of Little Old Me"-Interpretin gemeinsam mit ihrer Freundin Lyndsay Bell, die ein schillerndes rosa Ensemble trug. Ihr Outfit war an "Lover" angelehnt. Taylors Freundin Ashley Avignone ließ sich von "Reputation" inspirieren und legte sich eine Schlange um den Hals. Am Abend wurden Freundschaftsarmbänder und Leuchtarmbänder verteilt, die ebenfalls auf "The Eras"-Tour anspielten.

Brittany und Taylor haben sich durch Brittanys Ehemann Patrick und Taylors Freund Travis Kelce (35) kennengelernt. Die beiden Männer sind Spieler der Kansas City Chiefs. Mittlerweile sind die Paare sehr eng befreundet. Die Mahomes sollen sogar darüber nachdenken, den Popstar und den Footballspieler als Paten ihres neuen Babys zu wählen. Das Traumpaar kommt bereits sehr gut mit Brittanys und Patricks Kindern Sterling (3) und Bronze (2) zurecht.

https://www.instagram.com/p/DA6Nf6jJBKr/?locale=de&img_index=1 Taylor Swift, Brittany Mahomes und Lyndsay Bell im Oktober 2024

Instagram / brittanylynne Travis Kelce, Patrick Mahomes, Brittany Mahomes und Taylor Swift (v.l.n.r.)

