Thorsten Legat verlässt "Promi-Büßen" freiwillig wegen Sohn

Thorsten Legat (56) sorgt in der aktuellen Folge von Das große Promi-Büßen für reichlich Emotionen – und überraschende Konsequenzen. In seiner persönlichen Runde der Schande wird der Ex-Fußballer mit alten Aussagen konfrontiert, die ihn in ein denkbar schlechtes Licht rückten. Besonders ein Video, in dem er seinen Sohn Nico als "asozial, kindisch, blöd und dumm" bezeichnete, geht ihm sichtlich nahe. "Ich wollte Nico wachrütteln", erklärt Thorsten unter Tränen. Doch Moderatorin Olivia Jones (55) erinnert ihn daran, dass auch er in der Vergangenheit problematische Statements von sich gegeben hat. Nach weiterem Material, das Nicos Angst vor seinem Vater offenbart, wünscht sich der Fußballtrainer nichts sehnlicher als eine Aussprache.

Nicos Reaktion auf diesen Wunsch fällt jedoch ernüchternd aus: Er ist nicht bereit für ein Gespräch. Diese Tatsache trifft Thorsten sichtbar, woraufhin er keine andere Möglichkeit sieht, als die Reißleine zu ziehen: "Ich werde diese Probleme mit meinem Sohn hier nicht lösen können, weil das eine Familienangelegenheit ist." Deswegen hält er es nur für richtig, aus dem Camp auszuziehen. Für Thorsten scheint dieser Schritt der einzig richtige zu sein, um die Beziehung zu seinem Sohn fernab der Kameras zu retten. Nun erhofft er sich, dass dieser den Sieg allein nach Hause holt.

Währenddessen hatte Nico seine ganz eigenen Herausforderungen zu bewältigen. In seiner Runde der Schande wurde der Reality-TV-Star mit seinem Seitensprung bei Temptation Island konfrontiert. Olivia machte ihm klar, dass sein Verhalten inakzeptabel sei, doch der 26-Jährige schien die Kritik nicht sonderlich ernst zu nehmen. Im Camp schlug ihm dafür eisiger Wind entgegen: Seine Mitstreiter, allen voran Vater Thorsten, waren entsetzt über seine Gleichgültigkeit. "Wenn man sich bessern will, sollte man aufhören, in die alten Muster zurückzufallen", belehrte Thorsten seinen Sohn. Es bleibt abzuwarten, ob Nicos Weg im Büßer-Camp ihn zu echter Einsicht führen wird – oder ob er das Vertrauen seiner Mitstreiter erneut aufs Spiel setzt.

Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn streamen.

Joyn Thorsten Legat und Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

RTL Nico Legat, ehemaliger "Prominent getrennt"-Teilnehmer

