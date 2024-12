Erste Details: So wird der ESC 2025 in der Schweiz aussehen

In fünf Monaten wird Basel zur Bühne des größten Musikevents Europas: Der Eurovision Song Contest (ESC) kommt in die Schweiz. Erste Details wurden am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Laut der Zeitung 20 Minuten sei das Motto des diesjährigen ESC "Welcome Home". Es ziehe sich durch das gesamte Event und finde seinen Ausdruck vor allem im Design, das von der Schweiz als Heimat des Contest inspiriert ist. Fans dürfen sich auf Tickets freuen, die ab dem 29. Januar erhältlich sind, wobei bereits ab dem 16. Dezember eine Vorregistrierung möglich ist. Die Moderatoren des Wettbewerbs werden Ende Januar bekannt gegeben.

Das Design des ESC 2025 soll Schweizer Berge, Natur und traditionelle Werte widerspiegeln. Art Director Artur Deyneuve erklärte, dass die direkte Demokratie der Schweiz und das gegenseitige Zuhören ideal zu den Zielen des ESC passen. "Wenn man sich zuhört, findet man Liebe", so der Art Director gegenüber 20 Minuten. Auch die Klangwelt wird typisch schweizerisch – mit Alphorn, Hackbrett und Jodelgesang, kombiniert mit modernen Techno-Klängen, die an die Streetparade als wichtigen Teil der Schweizer Musikszene erinnern. Das Bühnenbild, gestaltet von Florian Wieder, wird innovative Alpenprojektionen auf einer durchsichtigen Leinwand zeigen und das Publikum besonders nah an die Stars der Show bringen. "Noch nie gab es Berge auf einer ESC-Bühne", so Co-Executive Producer Moritz Stadler.

Die Schweiz ist ein ganz besonderer Gastgeber für den ESC, denn 1956 wurde der Wettbewerb in Lugano ins Leben gerufen. Basel, bekannt für seine kulturelle Vielfalt, wird das Event mit Sicherheit perfekt in Szene setzen. Artur Deyneuve betonte, dass das Branding speziell auf die Schweiz zugeschnitten sei und in keinem anderen Land so gut funktionieren würde. Für Fans bietet der ESC ein "Once in a Lifetime"-Erlebnis mit Tickets, die zwischen 40 (ca. 42 Euro) und 350 Franken (ca. 371 Euro) kosten. Basel wird 2025 zweifellos im Rampenlicht stehen – und die Herzen Tausender Musikliebhaber höherschlagen lassen.

Getty Images Nemo, Sänger

Getty Images Eurovision Song Contest 2024

