"Kraven The Hunter" legt enttäuschende Kino-Bruchlandung hin

Mit "Kraven The Hunter" legt Sonys Spider-Man-Universe einen gewaltigen Flop hin. Eigentlich sollte der Blockbuster ein Action-Spektakel rund um den Schurken Kraven aus den Marvel-Comics erzählen und die Zuschauer reihenweise ins Kino locken. Doch das ging brachial nach hinten los. Laut Variety soll der Film in der ersten Woche in den USA nur magere 10,6 Millionen Euro eingespielt haben – bei Produktionskosten, die sich auf etwa 106 Millionen Euro belaufen, kann das ziemlich deutlich als Flop bezeichnet werden. In Deutschland sieht es sogar noch düsterer aus: Am ersten Kinowochenende soll "Kraven The Hunter" gerade einmal 536.000 Euro bei rund 47.000 Zuschauern eingespielt haben.

Mit diesen Zahlen bleibt "Kraven The Hunter" weit hinter den Erwartungen zurück und schneidet sogar schlechter ab als "Madame Web", der ebenfalls als ein Reinfall gilt. Die Fans waren allerdings von Anfang an eher kritisch gestimmt. Nach einer eigenwilligen Marketing-Strategie, in der Sony die ersten acht Minuten bereits auf X veröffentlichte, sammelten sich skeptische Fan-Kommentare. Viele User sahen die Aktion als Verzweiflungstat im Vorhinein, weil man schon mit einer Bruchlandung rechnete. "Das hat nur dazu geführt, dass ich den Film erst recht nicht sehen will", fasst ein Nutzer die allgemeine Meinung zusammen. Und auch die Kritiken machen wenig Hoffnung, dass "Kraven The Hunter" doch noch aufsteigt. Auf der Plattform Rotten Tomatoes erhält die Comic-Verfilmung gerade einmal 14 Prozent positive Kritiken.

Und dabei fährt "Kraven The Hunter" mit einer echt hochkarätigen Besetzung auf. Die Hauptrolle des Spider-Man-Schurken Kraven spielt Aaron Taylor-Johnson (34). Der Brite ist zwar schon lange im Filmbusiness tätig, aber vor allem in diesem Jahr scheint sein Hollywoodstern besonders hell zu scheinen – er wird unter anderem als heißer Anwärter für den neuen James Bond gehandelt. Neben Aaron tritt Filmikone Russell Crowe (60) auf, der Kravens Vater spielt. Zum Cast gehören dazu auch Ariana DeBose (33) und Fred Hechinger.

Getty Images Aaron Taylor-Johnson beim Fototermin für "Kraven the Hunter", November 2024

Getty Images Der Cast von "Kraven The Hunter", 2024

