Machine Gun Kelly will schwangere Megan Fox zurückgewinnen

Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) haben sich Berichten zufolge bereits über das Thanksgiving-Wochenende getrennt. Die Schauspielerin und der Musiker, die aktuell ein gemeinsames Kind erwarten, leben derzeit in Trennung. Ein Insider verriet jetzt gegenüber Entertainment Tonight: "MGK tut das Beste, was er kann, um Megan zurückzugewinnen." Doch Megan soll laut der Quelle ihre Zweifel haben: "Megan gefällt es nicht, dass sie wieder in das Beziehungsdrama hineingezogen wird."

Die Schauspielerin wolle in Ruhe herausfinden, wie es für sie beide als Paar und künftige Co-Eltern weitergehen soll, so der Insider gegenüber ET weiter: "Megan möchte den Fokus auf sich selbst und ihre Kinder legen." Ihr sei es wichtig, sich auf ihre Rolle als Mutter und auf die bevorstehende Geburt ihres vierten Kindes zu konzentrieren. Aus ihrer zurückliegenden Ehe mit Brian Austin Green (51) hat Megan bereits drei Kinder. Von MGKs Bemühungen, die Beziehung zu reparieren, soll Megan sich überfordert fühlen.

Megan, die durch ihre Rolle in den Transformers-Filmen internationale Berühmtheit erlangte, und Machine Gun Kelly, der als Musiker und Schauspieler in Filmen wie "Midnight in the Switchgrass" auftritt, sind seit 2020 ein Paar. Im Januar 2022 folgte die Verlobung, begleitet von öffentlichen Liebeserklärungen und extravaganten Auftritten. Erst im November verkündete Megan ihre vierte Schwangerschaft, die – wie Fans hoffen – das Paar wieder zusammenbringen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

MEGA Machine Gun Kelly im April 2024 in New York City

Anzeige Anzeige